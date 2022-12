– Arra törekedtünk, hogy a témahétre ajánlott tárgyköröket minél közelebb hozzuk a helyi sajátosságokhoz – ezt már Birher Krisztina, az intézmény igazgatója nyilatkozta. – Azért is, mert a gyerekek sokkal könnyebben tudnak azonosulni egy témával, ha közben ismerősökkel találkoznak.

Ezért is alakult úgy, hogy a Veszprémi Állatkert orvosát, az iskola egyik diákjának édesapját is meghívták, hogy tartson előadást az állatkertek szerepéről. Ugyanakkor egy volt diákjuk a kutató-mentő kutyakiképzésről mesélt a gyerekeknek. Mindezek mellett az iskola egy lovas versenyzővel is büszkélkedhet, aki a felelős lótartásról osztotta meg gondolatait a gyerekekkel, illetve egy pedagógus kolléga a terápiás kutyák kiképzésével foglalkozik, és ennek kapcsán avatta be a hallgatóságot a kulisszatitkokba.

– Készítettünk egy fotómontázst, amely a családok körében hatalmas népszerűségnek örvend – mutatott az igazgató az iskola folyósán látható fényképekre, melyeken a gyerekeket a saját házikedvenceikkel örökítették meg. – Részt veszünk az adománygyűjtésben is, a helyi állatmenhelynek fogunk tápot gyűjteni. Cél az ötezer kilogramm elérése.

Elhangzott az is, hogy az intézmény ökoiskola, és a tantestület nagy része állatbarát. Az iskola életében kiemelt téma az állattartás, mert hiszik, hogy ez a korosztály még nyitott, és lehet jó irányba változtatni a szemléleten.