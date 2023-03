Dobszai József nyugállományú alezredes a klubhelyiségben tartott közgyűlésen elmondta, az elmúlt évekkel ellentétben 2022-ben már kevésbé befolyásolta munkájukat a pandémia. A Thuri-díjjal is kitüntetett civil szervezet megrendezhette a hagyományos programjait. Július végén a megemlékezést a tragikus aknavetőrobbanásra, decemberben pedig a Borbála-napi koszorúzást és baráti találkozót. Bíznak benne, hogy idén már újraindulhatnak az oktatási intézményekben a helyőrségtörténeti témájú előadások és a hazafias-honvédelmi vetélkedők, amelyek a honvédelmet hivatottak közelebb hozni a fiatalokhoz.

Dobszai József klubelnök kiemelte, a Campanari-Talabér Márta polgármester vezette várpalotai önkormányzat és az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Parancsnokság egyaránt támogatja törekvéseiket, ahogy a Bajtársai Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ) segítségére is mindig számíthatnak. Utóbbit Berdó Gábor nyugállományú százados, a BEOSZ régióvezetője is megerősítette, aki elismeréssel szólt az országos szervezet rendezvényein is rendre aktívan résztvevő várpalotai klub munkájáról. Példaértékűnek nevezte a Dobszai József vezette szervezet tevékenységét Soós Gyula alezredes, a 6. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka ugyancsak. Elmondta, a várpalotai csoport kiemelkedően dolgozik egy kevésbé látványos, ám nagyon fontos területen is: rendszeresen látogatják, s felköszöntik a térségben élő nyugállományú katonákat.