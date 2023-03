Az Ajkai Bródy Imre Gimnázium 11. G osztályos tanulói: Kovács Bíborka és Tóth Zsófia, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatója, Pákai Péter több mint egy éve együtt dolgozik Varga Andreával, a Kristály-völgy Egyesület elnökével. A lányok részt vettek a Kristály-völgy Egyesület Bródy Superman projektjében is, amelyet az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával Beck Zoli zenész vezetett. A lányok kreativitása hamar megmutatkozott, arculatot, plakátokat, felhívásokat, ajándéktárgyakat terveztek a projekt keretében. A diákmunka során az egyesület bevonta őket a városimázs fejlesztésével kapcsolatos feladatokba is, ahol megnézték, hogy Ajka egyedi és különleges értékeire hogyan lehetne ráirányítani a fiatalok figyelmét.

Ők készítették el a Városi Múzeum közösségi oldalának arculatát is, megkeresték a fiatalokat érdeklő témákat. A Kriptongyár, a Városi Múzeum és a Bányászati Múzeum szellemiségében, történeteiben, őrzött emlékeiben rengeteg lehetőséget láttak. Először a bányászat ismeretlen és titokzatos világa ösztönözte őket arra, hogy egy bányaomlást szimuláló szabadulószoba-játékot fejlesszenek, ugyanis a játék népszerű kortársaik körében; úgy gondolják ezáltal könnyebben be tudják vonzani őket a kiállítóhelyre is. Tavaly szeptemberben az Európa Kulturális Fővárosa program munkatársai is kipróbálhatták. A játék lebonyolítását hamarosan ők tanítják meg a múzeum munkatársainak, hogy tavasztól már minden érdeklődő kipróbálhassa. Már készül az újabb szabadulószoba-játék is a Kriptongyár épületébe. Augusztus 12–13-án szervezik majd az Utazás a Kriptonbolygóra című programot, ahol szintén komoly szerep vár a fiatalokra. Véleményük szerint az önkéntes munkával sok tapasztalatot lehet szerezni, készségeket fejleszteni, segít rendszerben gondolkodni, együttműködni, tervezni, csapatban dolgozni.