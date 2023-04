A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Pápai Csoportja idén is megszervezte hagyományos tavaszi gyűjtőtalálkozóját és börzéjét. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a gimnázium auláját már-már kinőtte az esemény, melyet annak idején a pécsi börze mintájára Lóky György tiszteletbeli örökös elnök javaslatára rendeztek meg először. A Dunántúl szinte minden részéből érkeztek gyűjtők, többek között Kaposvárról, Szombathelyről és Győrből is köszöntött a pápai csoport gyűjtőtársat.

– A börzén érmék, bankjegyek, emlékérmek, plakettek, régi képeslapok s katonai vonatkozású tárgyak is helyet kaptak az asztalokon – mondta Buzás Gyula, a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Pápai Csoportjának elnöke. – A mostani alkalom is szépszámú árust és érdeklődőt vonzott. Bár a pápai csoport tagsága főként szépkorú, ezeken a börzéken egyre több fiatalt látni. Az éremgyűjtés – ha az ember komolyabban foglalkozik vele – ugyanis kicsit történelem, kicsit művészettörténet is.

Már harmincéves hagyomány, hogy a börzéhez kapcsolódva a csoport alkalmi pénzt ad ki, melyre idén a Petőfi 200-hoz kapcsolódva a költő arcképe került.