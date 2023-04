A látogatók rendhagyó módon ismerhetik meg a lenyűgöző balatoni panorámával rendelkező, 120 éves kert gyógyfüveit, megkóstolhatják gyógyteáit, bekémlelhetnek a madárodúkba, és megtudhatják, hogyan készülnek a Folly díjnyertes borai. Sőt az is kiderül majd, hogyan kell meglabdacsot formázni, és mire jó a FollyRoll. Erről Folly Réka, az arborétum negyedik generációs tulajdonosa tájékoztatta lapunkat.

Citromfű, galagonya, hibiszkusz, levendula, vörös szőlő, komló és kamilla – ezekből az alkotóelemekből áll a badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászat Follyum névre keresztelt teakeveréke. Mint megtudtuk, többek között ezt a gyógyteát is megkóstolhatják azok a látogatók, akik részt vesznek a Balaton édenkertjeként is ismert, öthektáros arborétum Folly Herba programján. A teakóstolással egybekötött sétán megismerhetik a kert gyógyító füveit, és azt is megtudhatják, melyik gyógynövényt mire és hogyan érdemes használni.

Áprilistól további, ehhez hasonló interaktív foglalkozásokon mutatják be a 118 éve alapított kert kincseit. A gyógynövényeken túl a borászat iránt érdeklődők új szemszögből, a tőkék között sétálva ismerhetik meg a honos szőlőfajtákat – így például a szürkebarátot, az ottonel muskotályt, a kéknyelűt, a rajnai rizlinget, a budai zöldet vagy az olaszrizlinget. A séta végén, a pincelátogatáson bepillantást nyerhetnek abba is, hogyan készülnek a díjnyertes borok – amelyek közül a 2020-as Rajnai rizling alig néhány hete érdemelte ki a legnevesebb német borverseny, a Berliner Wine Trophy aranyérmét.

A Kertem és egyéb állatfajták elnevezésű interaktív programon az arborétum hasznos állatai kerülnek a középpontba. Olyan kérdésekre is választ kaphatnak a látogatók, mint hogy miért nyílik a madárodúk nyílása mindig dél vagy kelet felé, vagy hogy hogyan védik a kertet a denevérek és az énekesmadarak, például a verebek, a cinegék, a feketerigók. A kerti séta ifjabb és idősebb résztvevői bekémlelhetnek a madár- és denevérodúkba, az érdeklődők pedig egyszerű alapanyagokból a virágbeporzó rovarok csalogatására alkalmas rovarhotelt készíthetnek.

A rovarok, az énekesmadarak és a denevérek jól érzik magukat, csakúgy, mint a növényritkaságok, a Folly Arborétum területén több száz féle tűlevelű, lombos fa és cserjeféle, valamint több ezer tő évelő virul. A Kertészkedjünk! workshop résztvevői megtudhatják, hogyan lesz egy magból az évek során több méter magas fa, mi a titka a sikeres ültetésnek, nevelésnek, és hogyan érdemes gondozni a növényeket. Follyrollt, vagyis maglabdacsot is készíthetnek, amelyet agyagporból, vízből és tőzegből gyúrnak össze, a közepébe ciprus, atlaszcédrus és himalájai cédrus magvait rejtve. A maglabdacsokat a látogatók hazavihetik, és otthon fát nevelhetnek belőlük.