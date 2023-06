Többségében a városi tulajdonú cégek és szociális intézmények elmúlt évben végzett tevékenységeiről szóló beszámolók voltak napirenden a várpalotai képviselő-testület ülésén. A tájékoztatók mindegyikét elfogadták a városatyák, akik egy új autó­busz-körjárat indításáról is döntöttek az ülésen. A menet­rend-módosítás a tervek szerint az iskolai időszak kezdetétől lép életbe, melynek részeként az új körjárat a Róbert Károly utcai fordulótól a vasútállomásig és onnan visszafelé közlekedik majd.

– Régi igény volt ez a körjárat, épp ezért bízunk benne, hogy sokak tetszését elnyeri majd, s több utas veszi igénybe a közösségi közlekedést, mint eddig. Fontos kiemelni, hogy a Volánbusz idén kifejezetten konstruktívan állt a kéréseinkhez, ez a korábbiakban nem mindig volt így – mondta el Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere.

A tanácskozáson a képviselők arról is döntöttek, hogy az önkormányzat megvásárolja a Készenléti-lakótelepen található, évtizedek óta elhanyagolt, leromlott állapotban lévő régi strand területét.

Mivel az Inotán működő Iciri-piciri Óvoda épülete komoly felújításra szorul, s a szóban forgó terület elhelyezkedése és megközelíthetősége minden szempontból előnyös, ezért felmerült az intézmény új helyszínre, illetve a tervek szerint az itt létesülő új épületbe történő költöztetésének lehetősége.

– A lakótelepi óvoda épülete rossz állapotban van, s energiahatékonysági szempontból sem megfelelő az ingatlan, hiszen kifejezetten magasak a fenntartási költségei is. Ezért megpróbálunk az óvoda tekintetében új helyszínben gondolkodni, s emellett új parkolóhelyek kialakításához is területet biztosítani, hiszen a város más részeihez hasonlóan a Készenléti-lakótelepen is komoly problémát jelent a gépjárművek elhelyezése.

– A most épülő védelmi ipari beruházással párhuzamosan ez a városrész is fel fog értékelődni, egyéb infrastrukturális beruházások is megvalósulnak, azaz szükség lesz új létesítményekre – tette hozzá Campanari-Talabér Márta.