- A Balaton Magyarország egyik kiemelkedő természeti értéke, melyre vigyázni kell – mondta Kontrát Károly országgyűlési képviselő, majd méltatta a Kék hullám zászló minősítést, mely idén is jelzi, kiválóak a balatoni strandok. Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség (BSZ) elnöke a szövetség munkája kapcsán a strandok minősítésén túl szólt a balatoni borok versenyéről, valamint az év balatoni háza kiírásról, melyeket minden évben megszerveznek.

Mint ismert, idén 20. alkalommal hirdette meg a BSZ a Kék hullám zászló strandminősítést, mely a legjobb balatoni strandok védjegye. Idén 43 fürdőhely vállalta, hogy a bejáráson szigorú szempontok alapján vizsgálja meg őket a bizottság. Voltak új jelentkezők, visszatérő pályázók, és két balatoni kemping strandja is megmérette magát. A helyszíni bejárásokon a BSZ partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársai is részt vettek. Idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, így jelezve a fürdőhely színvonalát, választékát. A minősítésen vizsgálta a bizottság a parkolást, a vizesblokkokat, az akadálymentesítést, a környezetet, a játszótereket, az árnyékoltságot, a sportolási lehetőségeket, a gyerekbarát feltételeket. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, különösen a helyi termékeket, valamint az újragondolt vagy megújított étel-ital választékot.

A minősítés idén jubileumához érkezett, így hat olyan strand kapott jubileumi díjat, mely évek óta kiemelkedő. Mindhárom megyéből két-két strand nyerte el a táblát, mely a legjobb balatoni strandokat jelzi. Ezt a díjat kapta meg Veszprém vármegyéből Csopak strandja és a balatonfüredi Esterházy Strand és Élményfürdő. A Veszprém vármegyei önkormányzat különdíja a balatonalmádi Wesselényi strandhoz került.

A Balatoni Turizmus Szövetség különdíját, a Balaton kiváló négy évszakos strandja díjat a szigligeti községi strand kapta, mely egész évben programokat kínál.

Öt csillagot kapott Veszprém vármegyéből a csopaki községi strand, az alsóörsi községi strand, a badacsonytomaji városi strand, a zánkai községi strand, a szigligeti községi strand, a balatonfüredi Kisfaludy és Esterházy strand, a balatonakali Mandulavirág strand, a balatonalmádi Wesselényi strand, az ábrahámhegyi községi strand, a révfülöpi Napfény Camping strand, a balatonfűzfői Fövenyfürdő strand, a balatonudvari községi és a fövenyesi strand.

Négy csillag minősítést kapott az örvényesi Beach, a révfülöpi Szigeti és Császtai strand, a badacsonytomaji Badacsony strand, a balatonalmádi káptalanfüredi strand, a balatonfűzfői Tobruk strand, a balatonszepezdi központi strand.

A csillagok mellett átadták a Balaton-felvidéki Nemzeti Park díjait is: több cserép évelő növényt, amit majd el lehet ültetni a strandokon.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ főtitkára zárszavában felidézte, az ötcsillagos minősítést Kontrát Károly képviselő javaslatára vezették be. Hozzátette, a jubileumi évben a BSZ létrehozta a Kék hullám zászló honlapot, melyen részletesen közlik az információkat.