A képviselő kiemelte, mára kiderült, hogy az önkormányzat európai uniós források nélkül komolyabb fejlesztéseket nem tud végrehajtani, és a legideálisabb esetben is legalább 2025-ig nem várhatóak európai uniós pénzek. – Az előttünk álló két-három éves időszakot nyugodtan nevezhetjük a pangás éveinek, amikor valódi fejlesztésekre nem kerül sor.

Grőber Attila az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok helyzetéről is beszélt. Szerinte a Pápai Vízmű Zrt.-nél akár 50 százalékos vízdíjemelés is jöhet. A politikus a védőnői szolgálat változásairól is tájékoztatta a sajtó képviselőit, mint mondta, alapvető átalakítás előtt áll a rendszer, hiszen a területi szolgálat feladatellátása az önkormányzattól a vármegyei kórházhoz került. Ősszel várhatóan erre a sorsra fog jutni az iskolai védőnői szolgálat és az ügyeleti ellátás is. – Azokon a területeken – oktatás, egészségügy, védőnői szolgálat –, ahol megtörténik a központosítás, elképzelhető, hogy mindez a hatékonyság rovására fog menni – mutatott rá a képviselő.