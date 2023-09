A Magyarországra látogató ortodox főpap eljött a bakonybéli bencés Szent Mauríciusz-monostorba, ahol Szent Gellért Bakonybélbe érkezésének ezredik, a bencés monostor újraalapításának 25. évfordulóját ünneplik. Őfelsége I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka köztudottan a békéről, a kereszténység egységességéről és a teremtés, azaz a környezet védelméről szokott beszélni. Ezek jelentőségét most jelenléte a Bakony szívében is hangsúlyozta, hiszen érdemei voltak abban, hogy Szent Istvánt a keleti egyház is szentként ismerje el, Bakonybélben pedig István fiának nevelője remetéskedett.

Fotó: Szent Mauríciusz-monostor, Oláh Gergely Máté

Baán Izsák perjel fogadta őszentségét, aki a Bakonybélben élő és a pannonhalmi szerzetesek kíséretében megtekintette a bencés monostor történetét bemutató kiállítást, a gyógynövénykertet, az arborétumot és az ott most látható, a remeteség szellemiségét alkotásokkal érzékeltető tárlatot. Közben kedves mosollyal integetett az akkor épp a látogatóközpontban tartózkodóknak, majd a vesperás végén felhangzott mély énekhangja.

Fotó: Szent Mauríciusz-monostor, Oláh Gergely Máté

A bencések közös esti imáján a templomot hívek, a pátriárka és kísérete, szerzetestestvérek töltötték meg. Zsoltárok, újszövetségi énekek hangzottak fel, az ott lévők mindig mélyen előre hajoltak a "Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek" sornál. János testvér Szent Péter apostol első leveléből olvasott fel, aminek üzenete szerint Isten lelke lebeg felettünk. Az ezer éve ide érkezett Szent Gellért közbenjárását kérték az elhangzottakkal, a Bakony szívében, amely régóta a keleti és a nyugati egyház kiengesztelődésének helye, a völgyben, ahol most Isten első említésére emlékeztek. A templomi ájtatosság végén a megjelentek közösen könyörögtek az Úrhoz a felülről jövő békesség kiáradásáért, különösen az ukrán és az orosz nép megbékéléséért, és többek közt a negyedszázada itt újraszerveződött bencés közösségért.