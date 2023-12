Tudományos kutatási területei közé tartozik az élőhely urbanizáció ökológiai és evolúciós hatásai, a madarak szociális viselkedése, madarak utódgondozó viselkedésének evolúciója, vízimadarak vonulása; munkája során arra keresi a választ, hogy az állatok természetes viselkedésformái hogyan segítik az ökológiai és a szociális környezetük kihívásaihoz történő alkalmazkodást - magyar tudomány kategóriában Veszprém Vármegyei Prima Díjat kapott a közelmúltban dr. Liker András biológus, az MTA doktora, a Pannon Egyetem Mérnöki Karának tanára – a műsor vendége dr. Liker András professzor.

A beszélgetésből kiderül, hogy Liker Andrást gyermekkora óta foglalkoztatta a természettudomány, a biológia, az állatok viselkedési formái, ezért is választotta az akkori Szegedi Tudományegyetemet, ahol biológia-kémia szakon szerzett diplomát, majd Debrecenben folytatta a doktori tanulmányait, és hamarosan bekapcsolódott az első olyan kutatásba, ami már terepmunka volt, ökológiai és természetvédelmi vizsgálatokkal. Egyik híres kutatási eredménye, hogy az állatoknál a nemek eltérő ivari kromoszómái is befolyásolhatják az emlősök élettartamát, míg a nőstényeknek két X, addig a hímeknek egy X- és egy Y-kromoszómájuk van. Ez azért is érdekes, mert a nők hosszabb élettartama az állatoknál és az embereknél ugyanúgy megfigyelhető. Részt vesz a Kiskunsági Nemzeti Park egyik veszélyeztetett természetvédelmi területének ökológiai helyreállításában, emlékezetes időszak volt, amikor 2011-től két évig európai uniós Marie Curie ösztöndíjjal az angliai Sheffieldi Egyetemen dolgozott.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.