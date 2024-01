Családok, párok, baráti társaságok érkeztek szép számban, hamar benépesült a hely a nyitás után. Voltak, akik jelmezben jöttek, őket a házigazdák egy forró itallal lepték meg. A forralt bor, a tea, a forró fahéjas almalé persze ettől függetlenül is fogyott ezen a vidám szombaton, amikor DJ szórakoztatta a vendégeket és még tombolasorsolást is tartottak. Erre a napra megérkeztek a pingvinek is, igaz, nem a déli sarkról, hanem valamelyik sport-játék gyártótól, ám a kis sítalpas, korcsolyázást segítő, szórakoztató figura óriási népszerűségnek örvendett.

Fotó: Szijártó János

Ezúttal is beigazolódott, hogy a Szigliget Várudvar az aktív kikapcsolódási lehetőségen túl hagyományosan pizzával, kürtőskaláccsal, meleg italokkal, színes programokkal járul hozzá a látogatók élményeihez és az sem jelent gondot, ha valakinek nincs korcsolyája, ugyanis azt a helyszínen lehet kölcsönözni. A jégpálya a tél végéig várja a látogatókat, hétköznaponként 13 és 20 óra között, hétvégén 10 és 21 óra között. Január 20-án, szombaton a jégpályáják éjszakájára várják az érdeklődőket.