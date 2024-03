Tűzoltók húsvéti ügyeletben 1 órája

Ők vigyáznak ránk az Öreg-Bakonyban a hosszú hétvégén

Tavalyelőtt hat, tavaly két esethez vonultak a húsvéti ügyeletben a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság emberei. Az lenne a legjobb, ha idén egyszer sem kellene. Bár megnyugtató, hogy ezúttal is készenlétben állnak, számíthatunk rájuk, ha kell – be is mutatjuk, kikre –, az a legjobb, ha vigyázunk magunkra, és mivel akár az életüket is kockáztatják értünk a tűzoltók, ezért is jobb megelőzni a bajt.

Rimányi Zita Rimányi Zita

A Zirci Önkormányzati Tűzoltóság laktanyájába látogattunk el húsvét előtt, hogy bemutathassuk, kik vigyáznak ránk az ünnepi hosszú hétvégén az Öreg-Bakonyban, a 82-es főút veszélyes szakaszain, a kedvelt túraútvonalakon, azaz kik sietnek segíteni, ha kell. Szelthoffer Ferenc parancsnokkal és bajtársaival, Szelthoffer Zoltánnal, Patocskai Péterrel és Vágenhofer Rolanddal beszélgettünk. Ők mindannyian ügyeletben lesznek egy-egy napon húsvétkor, és persze más tűzoltók is. Felidéztek olyan eseteket, amelyekhez riasztották őket az elmúlt években, és ezek tanulságait emelték ki. Érdemes rájuk hallgatni. Jó, ha ismerjük a ránk az Öreg-Bakonyban vigyázó, a bajban segítő tűzoltók munkáját, és mi is segítjük őket. Képünkön Szelthoffer Zoltán, Patocskai Péter, Vágenhofer Roland és Szelthoffer Ferenc látható a zirci tűzoltólaktanya előtt

Fotó: Rimányi Zita/Napló

Nem szoktak velük viccelődni húsvét előtt, hogy nekik aztán van felszerelésük, elég vizük a locsoláshoz. Ez már, úgy látszik, nem divat. Nevetve inkább arról beszéltek, hogy szeretik ők is a sonkát, a süteményeket, és persze azt az időt, amit majd azért a családjuk körében tölthetnek, az ünnepi hagyományokat tartva. Tűzoltók húsvéti ügyeletben: megnő a 82-esen is a forgalom Szerencsére az elmúlt két évben húsvétkor súlyos sérüléssel járó balesethez nem kellett vonulniuk, de azért az idei ünnep előtt főleg az ittas vezetés veszélyeire felhívták a figyelmet. Valószínűleg több lesz a hétvégén az utakon a jármű: a jó idő, a rokonlátogatások növelik az autóforgalmat. Jusson eszünkbe, mennyire fontosak nekünk a szeretteink! Így a többi családra is gondolhatunk, s rögtön megfontoltabbak leszünk, mielőtt a volánhoz ülünk, és nem bonyolódunk kockázatos manőverekbe, előzésekbe, esetleg nagy sebességgel. Látták már pár ilyen következményét a tűzoltók, a zircieket is gyakran riasztják, ha közlekedési baleset történik, a 82-esre. Van új, modern feszítőszerszámuk, roncsba beszorultak kiszabadításához, de az a legjobb, ha nem kell használniuk. Felkészülés túrázásra – Tudja, hol találja meg okostelefonján a GPS-koordinátákat? Most hétvégén több család kirándulási céllal is útnak indul az Öreg-Bakonyba. Na, ehhez szintén van pár hasznos tanácsuk a tűzoltóknak, a mentéseik tapasztalatai alapján. Megfelelő bakancsot ajánlanak, azt, hogy képességeinkhez illő túrát válasszunk, és azt javasolják, ne hagyjuk el a túraútvonalat. A legfontosabb pedig, hogy indulás előtt nézzük meg, az okostelefonunk hol mutatja a GPS-koordinátákat, amiket balesetkor a mentést végzőknek a helymeghatározás miatt megadhatunk. Tűzoltók húsvéti ügyeletben – Patocskai Péter, Vágenhofer Roland, Szelthoffer Zoltán és Szelthoffer Ferenc a zirci tűzoltók járművénél, a hosszú hétvégére készülve

Fotó: Rimányi Zita/Napló Tábortűz, kéménytűz – pár hasznos tanács a tűzoltásban profiktól Ha családi piknikezés során tüzet is szeretnénk gyújtani, mivel a hétvégén szeles időre számíthatunk, a biztos eloltására jól és előre készüljünk fel. Egyéb okból a tűzgyújtást helyi rendeletek is szabályozzák, sok helyen, például Zircen is tiltott – ezt jó tudni.

Mivel még több házban fűtenek az idei korai húsvét idején, nem árt sokadszor megismételni, hogy ha nem száraz fát használunk, ha műanyag, más szemét kerül a kályhába, könnyen kéménytűz keletkezhet. Még a napokban is volt erre sajnos példa egy bakonyi faluban. Jó, ha ismerjük a ránk az Öreg-Bakonyban vigyázó, a bajban segítő tűzoltók munkáját, és mi is segítjük őket.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!