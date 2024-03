Murvai József, az egyik legrégebbi jegesmedve ugyanis itt ünnepelte születésnapját, amelyen a többiek, mivel mindenki autóval érkezett, gyerekpezsgővel koccintottak.

Születésnapot ünnepeltek a jegesmedvék

Fotó: Kovács Erika/Napló

A fürdést, mint mindig, ezúttal is speciális, lazító légzés és parti edzés előzte meg, majd a fürdőzés után a visszamelegedés is a parton történt egy kiadós tornával. A mostani csobbanás külön szépségét adta, hogy már rügyeznek, virágoznak a növények, a fák a parton, ami nagy újdonságot jelent ahhoz képest, hogy néhány héttel ezelőtt a rövid nappalok miatt már délután fáklyákkal csobbantak a jegesmedvék a Balatonban. Céljuk az, hogy népszerűsítsék az egészséget, a téli Balaton szépségét, és ráirányítsák a figyelmet az életkörülményei miatt kihalófélben lévő, gyönyörű fajra, a jegesmedvékre. Murvai József, aki egy cégnél vezető beosztású mérnök, valamint edző is, örömmel vette a parti köszöntést. Egy másik jegesmedve nemrég egy egzotikus országban járt, ahol meleg volt az óceán, de mégis azt mondta, nagyon hiányzott neki a Balaton, meg ez a jó kedélyű, kitűnő közösség, így alig várta már a csobbanást a hideg vízben!

Mint ismert, a Pach Gábor elnök vezette Balatoni Kör kezdeményezésére örömmel fürdik körbe a jegesmedvék a Balatont, akik az egész országból érkeztek, és már közel félszázan vannak. Eddig nagy érdeklődés mellett hetente Balatonalmádiban csobbantak, de a körbefürdés ötletére a közelmúltban már jártak a balatonakarattyai és a balatonfüredi strandon is, március 9-én pedig Alsóörsre mennek, ahol valóságos örömünnepet rendeznek a hideg fürdőzés alkalmából finom falatokkal, lángossal, fagylaltozással, és az önkormányzat forró italokról, zenéről, hangulatról is gondoskodik majd.