Az épületet nyolc éve adták át, a mostani beruházás nem egyszerű felújítást jelent.

– Amikor az ember otthon vendégeket vár, igyekszik megfelelően előkészülni. A Hangvilla minőségi fejlesztése esetében is erről van szó: a jövő évi Európa Kulturális Fővárosa (EKF) 2023 évadban nagy számban vár látogatót Veszprém belföldről és külföldről is. A beruházás elsősorban azt szolgálja, hogy az épület pompája ki tudjon teljesedni – magyarázta Bélafi László, a Hangvilla igazgatója. Az épület kívül és belül is kisebb-nagyobb részben megújul.

– A legfontosabb, hogy az utca felőli főhomlokzat átalakul: szálcement burkolatot kap, ami minőségi előrelépés az eddigi dryvit felülethez képest. Az épületen belül részint a személyzet munkáját segítő fejlesztéseket hajtunk végre, például a függönyrendszerek gépi mozgatását segítve, valamint látványosan megújul az előcsarnok. A kávézó eddigi zárt pultrendszere helyett ki lehet majd látni, és viszont, így még közelebb kerül a városhoz az épület látogatója – részletezte a Hangvilla igazgatója.

Emellett öntött padló váltja a korábbi burkolatot, valamint az előcsarnok falaira a többi szinten már megszokott nyírfa burkolat kerül fel, továbbá a lépcsőház a külső homlokzathoz hasonlóan szálcement burkolatot kap.

A nyolc éve átadott épület belsejét is érinti a mostani rekonstrukció

Forrás: Pesthy Márton/Napló

A fejlesztés április elején kezdődött el, és egyelőre a Hangvilla folyamatos nyitvatartása mellett történnek a munkálatok, a rendezvényeket a korábbiakhoz hasonlóan megtartják.

Június közepétől július 31-ig – amikor a nagyobb porral járó belső munkálatokat végzik a szakemberek – azonban bezár az épület, ekkor csak az étterem marad nyitva egy alternatív bejárat kialakítása mellett. A Hangvilla így az Auer Fesztivál augusztusi kezdetére szépül meg – emelte ki Bélafi László.

A beruházásra 200 millió forintot az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programból biztosítanak, és ezt a támogatást 56 millió forinttal a Hangvilla saját forrásból egészíti ki.