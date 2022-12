– A vasárnapi gála egy olyan programsorozat első állomása, amelynek legfőbb célja néphagyományaink megismertetése, ápolása, őrzése – mondta el lapunk kérdésére Oszkai Réka, az intézmény igazgatója. A rendezvény házigazdája a Sümeg Néptáncegyüttes volt, az este vendégeként a Bozót és Rekettye Néptáncegyüttes lépett színpadra, ők a magyar néptánc gazdag tánckincséből adtak ízelítőt a szépszámú közönség örömére. A színes programban magyarbődi, ajaki, szilágysági kalocsai, kalotaszegi, bakonyi, moldvai és zalai táncokat láthattak az érdeklődők. A gálán a néptáncegyüttes egykori oktatói is összeálltak egy táncra, Küküllő menti pontozóval és csárdással lepték meg a közönséget. Az együtteseket az autentikus magyar népzenét profi szinten játszó Naszály zenekar kísérte.

Mint megtudtuk, a programot Kozma Éva emlékének is szentelték a szervezők, akitől nemrég vettek végső búcsút. Kiállítással és a rendezvénnyel emlékeztek a közösség, a Sümeg Néptáncegyüttes aktív tagjára. Kozma Éva szenvedélyes követe volt a hagyományok ápolásának, a művelődési központ dolgozójaként, majd nyugdíjasként, az utolsó pillanatig nagy odaadással, alázattal táncolt. A felcsattanó tapsok neki is szóltak. A vérpezsdítő, forró hangulatú gálát a gyerekek nagy örömére táncházzal zárták Sümegen.