A gyermekek nyári elhelyezésében segítene a veszprémi önkormányzat

A koronavírus okozta első megpróbáltatásokon sikeresen túl vagyunk, a közösség összefogásának köszönhetően jól reagáltunk a kezdeti nehézségekre – írja közösségi oldalán Porga Gyula polgármester.

„A fokozatos újranyitás soron következő lépései a gyermekek nyári elhelyezését érintik elsősorban – folytatja a városvezető. –Jogszabályi döntés alapján 2020. május 25-től Veszprémben is újranyitnak az óvodák, kéthetes leállást leszámítva az intézmények egész nyáron üzemelnek majd. A szülők részletes tájékoztatást kapnak a nyitva tartás részleteiről az intézményektől, de a veszprem.hu városi honlapon is elérhető lesz az információ a döntés meghozatala után.

A bölcsődék a veszélyhelyzet előtt érvényes normál rendben működnek tovább május 25., hétfőtől, és szintén két hét nyári leállást tartanak majd.

Az élet lassan visszaáll a normál kerékvágásba, így egyre több szülőnek okoz gondot a gyermekek elhelyezése, ezért a kormány intézkedései is alapvetően azt a cél szolgálják, hogy megkönnyítsék a gyermekelhelyezést, segítve ezzel a családoknak.

Veszprémben is külön figyelmet fordítunk arra, hogy a nyári szünetben otthon maradó gyermekeknek olyan ellátást és programokat biztosítsunk, mely a szülők munkavégzését nem akadályozzák és a családi kasszát sem terhelik jelentősen.

Az általános iskolák június 26-ig biztosítják a gyerekek fogadását, ezért a nyári táborokat, az ez utáni hetekben rendezzük meg. A célunk, hogy egész nyáron biztosítsuk a gyermekek elhelyezését és szórakoztatását. Ennek érdekében meghosszabbítottuk az önkormányzati napközis táborok idejét, melyek így hat héten keresztül, június 29-től augusztus 7-ig várják majd a gyerekeket az Intézményi Szolgáltató Szervezet által kijelölt épületben.

Továbbá a kulturális intézményeket is arra kértük, hogy – különös tekintettel az augusztusi időszakra – szervezzenek saját táborokat, programokat a különleges helyzetben. A civil szervezetek és a sportegyesületek is készülnek saját napközis táborokkal, programokkal. Olyan pályázatot hirdetünk számukra, mellyel pénzügyi segítséget nyújtva ösztönözzük a táborok szervezését, így biztosítva a családok számára is a megfizethetőbb programkínálatot. Az önkormányzat az egyesületek működésének támogatása mellett a családok terheit kívánja csökkenteni ez által.

A táborokról az intézmények, egyesületek honlapjain, a Veszprém.hu és a GyereKVeszprém Facebook-oldalon nyújtunk majd részletes tájékoztatást.

A táborok mellett a rászoruló családoknak a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézményen keresztül biztosítjuk az étkezést, gondoskodunk a gyermekek ellátásról.

A normál kerékvágásba való visszatérést segíti a V-busz is, mely 2020. június 2., keddtől tanszüneti menetrend szerint közlekedteti járatait. Ugyanezen a napon újra életbe lép az első ajtós felszállás rendje is.”