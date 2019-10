Ajkán folytatódott a nemzetközi projekt

Tudom, honnan származom, ez a címe a hat országra kiterjedő, kétéves Erasmus+ programnak, amely keretében a részt vevő intézmények találkozójának ezúttal az ajkai Fekete–Vörösmarty általános iskola és gimnázium adott otthont október 13–19. között.

A résztvevők Olaszországból, Görögországból, Spanyolországból, Horvátországból, Lengyelországból érkeztek, és részt vettek a programba bekapcsolódott ajkai diákok is.

Geriné Váradi Judittól, a projekt magyarországi koordinátorától megtudtuk, a kétéves közös munka tavasszal ér véget. A csoport tagjai vasárnap érkeztek Ajkára, hétfőn az iskolában köszöntötte őket Horváthné Mikuláskó Mónika intézményvezető, majd a városházán Horváth József, aki bemutatta a települést.

Elmondta, hogy a 30 ezres városban 17 ezer a munkahelyek száma, a munkanélküliségi ráta nagyon alacsony, az egy főre jutó zöld terület aránya a tíz legjobb között van az országban. Minden megtalálható itt, ami a nagyvárosokban, van kórház, uszoda, oktatási és sportlétesítmények, és hamarosan átadják a jégcsarnokot. Ajkához nagyon közel van az ország 21 borvidéke közül a legkisebb, a somlói, és mindössze 35 kilométerre a Balaton.

Geriné Váradi Judit kérdésünkre elmondta, hogy a diákok közös projekteken is dolgoznak, többek között hazájuk nevezetességeit mutatták be egy turista szemével. A munkanyelv angol, így nyelvgyakorlásnak is kiválóak ezek az alkalmak. A gyerekek családoknál laktak, így jobban megismerik egymás szokásait, kultúráját, ételeit.

Az utolsó Ajkán töltött nap délutánján a bányászati hagyományokkal ismerkedtek. A héten kirándultak Veszprémbe, Tihanyba, Balatonfüredre, Halimbára az üveggyárba, Ajkán városnézésen vettek részt úgy, hogy diáktársaik voltak az idegenvezetők, Kiscsőszön ismerkedtek a régi magyar mesterségekkel, néptánccal, népdalokkal.

A szervezők nemcsak a projektben részt vevő ajkai diá­kokat, hanem az egész iskolát bevonták a rendezvénysorozatba.