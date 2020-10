Bekötőút épül, és korszerű buszvárókat telepítettek Márkón

Sok fiatal pár választotta lakóhelyéül a települést az elmúlt években, hiszen folyamatosan fejlődik a község. Az új rész területe gyakorlatilag megduplázódott, de ide jelenleg csak egy irányból lehet behajtani, ezért az önkormányzat úgy döntött, hogy megvásárolja az új út létesítéséhez szükséges területet, és kinyitják a falut a régi 8-as főút felé.

– Ezáltal az új településrészen élőknek nem kell körbemenniük a faluban, hanem kiépítünk egy 350 méteres bekötőutat. A márkói iparterülettel szemben becsatlakozó aszfaltos út leveszi a terheket a korábban használt útszakaszról, és elkészülte után nem lesz akkora a forgalom az óvoda előtt sem, így biztonságosabbá válik a közlekedés – mondta el Hartmann Antal polgármester.

A munkálatok másfél-két hét múlva kezdődnek el. Az új kétsávos, hat méter széles út, két oldalán padkával, új áteresszel készül, és árokkal is összekötik a Viola utcával.

A kivitelező az idei évben mindenképpen szeretne végezni a földmunkákkal és a murvatükörrel, de ha az időjárás megengedi, akkor akár az aszfaltburkolat is felkerülhet az új útra. Az önkormányzat október 26-án átadta a munkaterületet az építőknek, a hivatalos átadás tervezett időpontja 2021. május 31.

Márkóhoz kapcsolódó hír még, hogy hat új, korszerű buszvárót is elhelyeztek a településen. A község iparterületén működő cégek, vállalkozások kérése volt, hogy dolgozóik kulturált körülmények között várakozhassanak rossz időjárás esetén is a járatokra. Az önkormányzat ezért két új buszvárót építtetett az iparterülethez, emellett a faluban lévő, már korhadó favárókat is lecserélték, és az egységes összkép érdekében – Hárskút irányában – a Vasút utcai részen is elhelyeztek két korszerű buszvárót. A régi, zártszelvény vázzal rendelkező, alumíniumborítású várókat pedig felajánlotta az önkormányzat a Vackoló Állatvédő Egyesület részére, akik kenneleket alakítanak ki belőlük.

– Ahol tudunk, segítünk. Mi örömmel adtuk, ők örömmel fogadták – fogalmazott Hartmann Antal polgármester, aki szerint a legjobb helyre kerültek a leszerelt szerkezetek.