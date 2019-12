Fogyatékossági kerekasztalt rendeztek Veszprémben

Kötetlen együttlétre, beszélgetésre invitálták az érdeklődőket szombaton a Veszprémi Fogyatékosügyi Kerekasztal szervezésében, a fogyatékos emberek világnapja alkalmából.

Brokés Judit, a Fogyatékosügyi Kerekasztal elnöke – aki az AutiSpektrum Egyesületet is vezeti – a miértről elmondta: úgy gondolták, hogy egy átlagos életet élő ember számára az, hogy az egyes fogyatékkal élők milyen mindennapi életet élnek, nem ismert. Most viszont úgy gondolták, hogy ezúttal bármilyen – akár kínos – kérdés is feltehető, és igyekeztek is rá válaszolni a nap folyamán.

Maga a kerekasztal több szervezetből áll. Az AutiSpektrum Egyesület például autista gyermekekkel foglalkozik. Ugyanakkor a Fogyatékosügyi Kerekasztal egyik alapítója a Mozgássérültek Aktív Egyesülete is, amelynek képviselői ugyancsak részt vettek az eseményen. Ők a mozgássérültek érdekeit tűzték ki célul, emellett különböző szabadidős, kulturális és sportprogramokat szerveznek.

Az érdeklődők hallhattak a Vakok és Gyengénlátók Veszprémi Egyesületének, vagy éppen a Csend Világa Alapítvány missziójáról is, akik lehet, hogy mással foglalkoznak, ám az összeköti mindannyiukat, hogy szeretnének „szemléletet formálni”. Kiemelték: ehhez mindkét oldalnak kell tennie.

Brokés Judit arra hívta a figyelmet, hogy a társadalmi érzékenyítés – amely kifejezést nem szeretnek – helyett inkább tényleg a szemléletformálást vagy tudásformálást használjuk.

A fórumon részt vett Sótonyi Mónika önkormányzati és Ovádi Péter országgyűlési képviselő is. Utóbbi azt vetette fel a beszélgetésen, hogy politikusként leginkább számokkal találkozik. Eszerint a fogyatékkal élők támogatottsága az elmúlt tíz évben megduplázódott. Ám jó tudni, hogy mindez mire elég, vagy tudják-e az egyesületek, hogy hová kell pályázni, ugyanis a számok mögött emberek vannak, ezért fontos az is, hogy a segítők munkája is látható legyen.

A pályázatok kapcsán elhangzott: nem pozitív diszkriminációt akarnak, azonban nehézséget okoz, hogy nincs egy olyan kollégium, ami csak a fogyatékkal élőket támogatja. A megoldást a kerekasztal résztvevői szerint az jelenthetné, ha úgy pályázhatnának, hogy külön büdzséből gazdálkodhassanak a fogyatékkal élőket segítő szervezetek.