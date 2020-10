Veszprém is bemutatkozik az MTV EMA 2020 online show-ban

Veszprém és Esztergom is bemutatkozik az MTV EMA 2020 online show-ban, a rendezvény hivatalos partnere ebben az évben Magyarország; az egyedülálló, világsztárokat felvonultató zenei díjátadón az ország ikonikus tájai is megjelennek majd, ahonnan az esemény műsorvezetői az adás ideje alatt Budapest mellett a két nagy múltú dunántúli városból is bejelentkeznek – tudatta a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) szombaton az MTI-vel.

A közlemény szerint november 8-án, vasárnap a régióban elsőként, Londonnal együtt Magyarország lesz az egyik helyszíne a világ legnagyobb és legnézettebb könnyűzenei díjátadójának, az MTV EMA-nek. Az adás során a nézők egy virtuális utazáson vehetnek részt és megismerhetik Magyarország emblematikus helyszíneit – írták. A showműsor alatt a világhírű magyar szupermodell, Palvin Barbara vezetésével elsőként Veszprémet, a királynék városát, az ország első és legrégebbi püspöki székhelyét láthatják a nézők, amely 2023-ban Európa kulturális fővárosa lesz. A másik vidéki helyszínen pedig a Dunakanyart és annak fővárosát, Esztergomot tekinthetik meg az érdeklődők. A műsor további két budapesti helyszínről is bejelentkezik, így az MTV díjátadó valamennyi követője megismerheti a főváros panorámáját és a Széchenyi fürdőt, ahol David Guetta, a világhírű DJ és producer zenél majd – ismertette a közlemény szerint, Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a legújabb részleteket. A zenei esemény páratlan turisztikai reklámot és hírnevet jelent Magyarországnak. Az eseményhez kapcsolódó televíziós és online megjelenésekben 180 ország egymilliárd nézője ismerheti meg az ország híres helyszíneit. „Óriási lehetőség előtt állunk, hogy hazánkat, Budapestet a világ még jobban megismerje" – idézték a közleményben Guller Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját az újabb bejelentést követően.