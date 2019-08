Betyárok lepték el a főutat Zircen a hétvégén

A Bakony szívében immár huszonegyedik alkalommal rendezték meg a hétvégén a Bakonyi Betyárnapok – Országos Betyártalálkozót.

Évről évre kitárja kapuit a Mesterségek és a Bakonyi Ízek Utcája. Lovasok, betyárok, zene, énekszó, ostorok csattogása – nem volt ez másképpen idén sem, jókedv töltötte meg a környéket. Kicsik és nagyok egyaránt aktívan kivehették részüket a betyárkodásból: a legkisebbeket Betyártanoda, zenés-játékos műsorok, játszóház, kézműves liget, izgalmas népi játékpark várta.

A hagyományőrző betyárcsoportok a betyárvilág korhű felidézésével és bemutatókkal hangoltak az esti mulatságokra.

Ugyanakkor kitűnő színpadi produkciók várták a közönséget. A néptánc-csoportok mellett a népzene, a könnyűzene és a szórakoztató műfaj népszerű zenekarai, előadói, tehetséges fiatalok lendületes produkciói és „Sztárok a betyárok között” képviseltették magukat a színpadon.

A szombati program egyik leglátványosabb eleme volt a várost átszelő 82-es főúton áthaladó, ostorcsattogtatással és muzsikaszóval kísért lovas, fogatos, betyáros felvonulás. A betyárnapi lovas fesztiválon kezdő és haladó lovasok ügyességi versenyei és a fogathajtók versenyei is várták a közönséget, miközben Betyáros Hajrá! mottóval sportversenyek is színesítették a programkínálatot: Bakonyi Betyárkupa kispályás labdarúgó­torna, nyílt lövészverseny, Öregfiúk labdarúgó-mérkőzés és Batyuval szemben a kapuval tizenegyesrúgó verseny is.

Idén is avattak újabb bakonyi betyárokat az Alkotmány utcai rendezvényterületen és csárdabéli szépasszonyokat, díjazták a Leghetykébb betyárbajusz gazdáját, és mindkét este Betyárjó buli zárta a rendezvényt.