Figyeljünk kisállatainkra az őszi és téli időszakban is!

Lassan véget ér az ősz, így még hangsúlyosabb, hogy házikedvenceink egészségére nagyobb figyelmet fordítsunk. Csere Attilát, a Black Molly díszállat szaküzlet ügyvezetőjét kérdeztük a lehetőségekről.

– Még ilyenkor is nagy veszélyt jelentenek a kullancsok a kijárós, vagy tartósan kint élő házikedvenceinket tekintve. Mivel nagyon enyhék a telek, így tulajdonképpen egész évben vigyáznunk kell velük. Én azt látom, hogy talán túl is szaporodtak már a kullancsok, immunissá váltak bizonyos szerekre is – mondta el Csere Attila.

Hogyha kistestű, rövid szőrű kutyát sétáltatunk nagy hidegben, adhatunk rá kutya-kabátot. Ezek között már vannak vízállók is, ha pedig nagyon fázós a kutya, van bélelt verzió is. Az esti sétáknál érdemes világító nyakörvet házikedvencünkre tenni, hogy ne tűnjön el a gazdija szeme elől.

Télen az utak jegesedése miatt használt só marhatja az állatok mancsát. – Tappancsvédővel, van kifejezetten ezt a cél szolgáló zselé is, ami védi az állat lábát attól, hogy beivódjon a tappancsába a sós lé, és persze még most is nagy divatja van a kutyacipőknek.

– Ha a kutya hozzászokott a napi sétához, és nem mínusz fokokban vizes szőrrel visszük le őt a dolgát intézni, akkor szinte lehetetlen, hogy megfázzon. Attól a hőkülönbségtől, ami a szoba és a kinti időjárás között van nem lesz baja. Ha megfázik, akkor ott valamilyen egyéb immunrendszeri betegsége lehet, amivel érdemes minél hamarabb állatorvoshoz fordulni.

A szakértő hozzátette, a kutyáknál cicáknál ás törpenyulaknál is fontos, hogy az állatok rendszeresen megkapják a védőoltásokat, valamint figyeljünk a vitaminbevitelre is. A háziállataink anyagcseréjét nem lehet összehasonlítani az emberekével. Nincs tavaszi fáradtságuk, ha levert, étvágytalan kiskedvencünk, azt vegyük intő jelnek, és vigyük el állatorvoshoz.