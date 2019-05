Helyi kézműves mesterek mutatkoztak be Felsőörsön

A településen tavaly nagy sikerrel elindult az a kezdeményezés, miszerint a helyi mesteremberek egyszerre nyissák ki portájukat és mutassák meg munkásságukat. Idén sem volt ez másképp, hiszen a Bárókert és a Miske utcákban helyi kézművesek mutatkoztak be otthonukban.

Az érdeklődők megtekinthették a fazekas, a méhész, a kosárfonó, a sajtkészítő, a nemezelő, a kemence-kovács, és a papírműves tevékenységét. Ugyanakkor volt kóstolóval egybekötött gyógynövény bemutató is. Az előzetes regisztráció alapján közel háromszáz látogató volt, melynek fele felsőörsi, a látogatók nagy része először érkezett a rendezvényre.

– Más településeken is van, hogy nem a megszokott közösségi tereken, művelődési házakban szerveznek programokat, hanem lakóközösségben, házaknál, portáknál. Nálunk sok ember foglalkozik valamilyen kézműves-tevékenységgel. Megkerestem őket, hogy lenne-e kedvük egy nyitott műhelynaphoz, és nagy örömömre mindenki egyből igent mondott – kezdte a rendezvénysorozat ismertetését Pásztorné Simon Annamária közösségszervező, aki nem tagadja, hogy ennek van egy hagyományőrző szerepe is, hogy mindenki megismerkedjen ezekkel a régi, különleges mesterségekkel. Számos tevékenységet ki is lehetett próbálni.

Török Gergő sajtkészítő mester 10 éve foglalkozik sajtkészítéssel. Hobbi szinten kezdte, tetszett neki az, hogy meg tudja csinálni, ami őseinknek természetes dolog volt. Előbb csak a családnak, majd egyre szélesebb körben, borkóstolókon, rendezvényeken mutatta be a finomságokat. Mikor sorba kapta az elismeréseket, úgy gondolta, hogy tapasztalatait elméleti tudással is alátámasztja, ezért beiratkozott a „tejesek Sárospatakjába”, a Csermajori Tejipari Szakiskolába. Az itt kapott tudással és élményekkel a hóna alatt nagy fába vágta a fejszét, létrehozta saját kis sajtműhelyét.

Ruzsin István kemence-kovács a kilencvenes évek elejétől alakítja a vasat. –Ezt a szakmát az apámtól tanultam, majd később két kemenceépítő mellett is tevékenykedtem. Sokan kérdezik meg tőlem, hogy miért éppen kemence-kovács? Elsősorban azért, mert tíz éve rám talált a kemencéhez tartozó kovácsolt-vas kiegészítők gyártása, majd a kemence építés lehetősége. Azért szeretek a vassal és az építőanyaggal dolgozni, mert csak a fantázia szab határt annak, hogy mire képes az emberi kéz, és a képzelet az anyagból alkotni.

Ebben az évben több grafikai anyaggal színesedett a rendezvény, amelyek segítették a rendezvényen való eligazodást és a mesterek megismerését. A gyönyörű molinók, a plakát, a kitűzők és a hajgumi megtervezése, valamint a roll up Lipovszky-Drescher Mária munkáját dicséri.