Történetek, amik összekötnek minket

Meghatározó olvasmányélményeink összekötnek bennünket azokkal, akikkel azonos az érdeklődési körünk. Még akkor is, ha személyesen soha nem találkoztunk. A Libri idén karácsonykor ezeket az olvasóközösségeket ünnepli, melyek az állandó újratervezés időszakában még értékesebbé váltak.

A tavaszi karanténidőszakban a saját bőrünkön éreztük, hogy mennyire fontos részét képezi életünknek a családunkkal, barátainkkal töltött idő, és be kellett látnunk egy régi közhely igazságát: az ember elsősorban közösségi lény.

Az olvasókörökbe és könyvklubokba járók előtt nem titok, hogy már egyetlen könyv is képes közösségi élménnyé válni. De a könyvek által nyújtott élményekkel láthatatlan kapcsok is képződnek, amik akár olyanokkal is képesek minket összekötni, akikkel egyébként nincs közös érdeklődési körünk, és soha nem is találkoztunk személyesen.

Idén karácsonykor a Libri is szeretett volna hitet tenni a könyvek közösségalkotó ereje mellett, ezért alkották meg Magyarország Könyvtérképét. November közepétől arra buzdítják az olvasókat, hogy töltsék fel a Libri Könyvtérképére azokat a könyveket, amelyek a legfontosabb szerepet játszották az életükben: az első gyerekkori mesekönyvüket, az órák közötti szünetek lopott perceiben olvasott kamaszkori kedvenceiket, vagy az egész életüket végigkísérő, újra és újra a kezükbe kerülő mesterműveket.

Az online platform egy olyan közösségi teret képez az olvasók számára, ahová nemcsak feltölthetik kedvenc könyveiket, de felfedezhetik azokat az ismeretlen könyvrajongókat is, akikkel hasonló az érdeklődési körük. A közösségi élmény mellett naponta új meglepetések várják a Könyvtérkép látogatóit: böngészés közben elrejtett kincseket is találhatnak. A látogatók megnézhetik a Csillagtérképet is, ahol közéleti személyiségek, írók, színészek, zenészek helyezik el legkedvesebb olvasmányaikat, így pár kattintással megnézhetjük, melyikük mit és hol szeret olvasni. De kiderül az is, hogy van-e közös kedvenc könyvünk, olvasmányélményünk velük.

A Könyvtérkép segítségével kiderül, hogy mit olvasnak a magyar emberek Pécstől Kolozsvárig és Szegedtől Győrig, ezzel párhuzamosan pedig egy-egy könyv rajongói is megtudhatják, hogy kik azok, akikkel összekötik őket legmeghatározóbb olvasmányélményeik.

