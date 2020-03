Zavarja, hogy tavasszal havazik? – Akkor emlékezzünk mi volt 2013 márciusában Veszprém megyében

Habár a járványhelyzet most mindenkit az otthonába parancsol, sokan mégis elkeseredtek a havazás miatt, mert már a tavaszt várták.

Márciusban nem ritka a havazás, de olyan helyzet amit 2013-ban kellett átélnünk szerencsére ritkán adódik. Március 13-án péntek délelőtt még csak az erős szelet érzékeltük a Bakonyban, nem is gondoltuk, hogy alig pár órával később a hó és a szél fogáságába esik az egész megye.

Összeszedtük akkori tudósításainkat arról, hogyan alakult ki kisebb káosz és mikor szabadult fel megyénk a természet béklyójából.

Március 14-én kollégáink élő hírfolyamot indítottak, hogy folyamatosan tudják tájékoztatni a lakosságot a kialakult helyzetről. Nem volt egyszerű a helyzet, hiszen rengeteg információ ömlött szerkesztőségünkbe és ezeket kellett feldolgozni és megjelentetni. Munkánk során mindvégig szoros együttműködésben voltunk a polgárőrséggel, a katasztrófavédelemmel, mentőszolgálattal, az E.ON diszpécserével és a járási hivatalokkal is.

Pánikhangulat, elzárt települések, piros riasztás Veszprém megyében

Csütörtök délelőtt Veszprém megyében a Bakony, a 8-as főút és a Veszprém-Tapolcai út térségében a folyamatos havazás és az orkán erejű széllökések miatt a látótávolság minimálisra, 50 méter alá csökkent ezért a rendőrök több helyen is zárják az utakat.

Több helyen így Farkasgyepűnél, Inotánál, Városlődnél, Ajkánál, Tüskevárnál, Somlóvásárhelynél is kamion csúszott ki a havas úton, ezzel elzárva a forgalom útját, rengeteg személygépkocsi az árokba csúszott vagy ütközött össze, többek között Eplénynél, Hidegkútnál, Hajmáskérnél és Tótvázsonynál, ezek mentését folyamatosan végezték a tűzoltók. Sajnos több sérültet is kórházba kellett szállítani.

Délutánra még rosszabbá vált a helyzet, a látási viszonyok romlottak: 50 méter alá csökkent a láthatóság, Veszprém és Tapolca között gyakorlatilag 0 méter volt. A Magyar Közút Nonprofit Kht. szerint folyamatosan takarították az utakat, de a szél újabb és újabb akadályokat hozott létre.

Több kilométeres kocsisor torlódott fel a 8-as főúton Hajmáskérnél csütörtök délutánra, három főúton pedig továbbra is kamionstop volt érvényben Veszprém megyében. Közel ötszáz tési diák és munkavállaló Várpalotán ragadt, az ő ellátásukat helyben megszervezték.

Budapestről hazafelé tartó Veszprém megyeiek tömege rostokoltak órák hosszat az M7-esen, autóval, busszal. A Balatontól még fel lehetett jutni Veszprémig, de az időnként 100 kilométeres szélben, hóviharban Fehérvár irányából Akarattyáig nem volt biztosított a közúti közlekedés. Ekkora már a megye több szakaszán is leállt a buszforgalom.

Egy nap alatt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai 14 busz mentésében közreműködtek, a hóakadályból összesen 55 járművet mentettek ki.

A mentők is bajba kerültek

A csütörtök délután Hajmáskérnél elakadt az a mentőkocsi, amely az M7-esen történt baleset egyik sérültjét szállította. A beteget ekkor vonattal szállították Veszprémbe a mentőszolgálat munkatársai, akit a vasútállomásról mentőautó vitt tovább a megyei kórházba.

A mentőkocsit azonban továbbra sem tudták kiszabadítani a hó fogságából, pedig éjjel fél tizenkettő-tájt a faluból traktorosan és gyalogosan siettek a bajba jutottak segítségére. Azonban csak a mentősöket tudták egy melegedőbe szállítani, a jármű a hó fogságában maradt.

Egy másik esetben Taliándörögdről a háziorvos utalt be egy beteget a veszprémi kórházba, a mentőautó azonban semmiféle segítséggel nem jutott ki a községbe, elakadt a hóban. A mentők időközben felvették a kapcsolatot a háziorvossal, aki elmondta, nem okoz életveszélyt, ha a beteg nem jut kórházba.

A fenti két eset mellett több helyen is elakadt a mentőautó, az éjszaka során általában a mentőknek is gondot okozott a közlekedés.

Senki nem maradt fedél nélkül

Gyerekek és idősek részére nyújtott éjszakai szállást a BHK A Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központja a Megyei Védelmi Bizottság kérésére az alakulat várpalotai Átvonuló Nőtlen Szállóján biztosított éjszakai szállást azoknak, akik a rendkívüli időjárási helyzet miatt nem tudtak hazajutni a településről.

Veszprémben több melegedőhelyet vehettek igénybe a rászorulók: a Máltai Szeretetszolgálat nappali melegedőjében a Jutasi úton 100 embert tudtak befogadni, a Veszprém Megyei Rendőrkapitányság rendezvényterme a Bajcsy-Zsilinszky úton ugyancsak 100 ember befogadását szervezték meg.

Este a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központjából két tehergépkocsival indult a készenléti állomány azok segítségére, akik Hajmáskér környékén benn rekedtek a távolsági buszokban. A Hajmáskér és Veszprém közötti útszakaszon több autóbuszban segítségre vártak az utasok.

Veszprém megye szinte minden önkormányzata megnyitotta a közösségi tereket az utakon, munkahelyeken rekedt munkások előtt. Ágyakat, tisztálkodó szereket és élelmet biztosítottak 650 embereknek. Elképesztő méretű összefogás körvonalazódott a megyében.

Március 15-e most valami másról szólt

Az extrém időjárási helyzetre való tekintettel a március 15-ére tervezett ünnepségek nagy része elmaradt.

Reggelre nyolc települést elzárt a hó: Nagyesztergár, Tés, Jásd, Sáska, Zalahaláp,Taliándörögd, Mindszentkálla, Szentbékálla, Káptalantóti, Csetény, Lókút, Bakonynána, Szápár, Dudar, Felsőpere megközelítetlenné vált.

Több helyen a szél által leszakított vezetékek miatt áramszünet volt.

A kórházba katonai járművek vitték a betegeket

A mentéseket nehezítette, hogy legalább 100 autó vesztegelt a megye útjain a hó fogságában. Részben katonai járművekkel, részben mentővel juttatták el a szoruló vesebetegeket a megyeszékhelyen lévő dialízisközpontba. Akik a kezelés után nem tudtak hazajutni, azokat a megyei kórházban elhelyezték. A nehezebb körülmény ellenére is elláttak minden beteget.

Hajmáskérnél inzulinos gyermekeknek segítettek mihamarabb a veszprémi kórházba jutni. Bakonynánáról a tűzoltók segítségével tudtak átadni a mentőknek egy szülő nőt, majd még egyszer kisegítették a mentősöket, amikor újra elakadt autójuk a hóban.

Tés külvilágtól elzárt volt már két napja, amikor egy szülő nőnél ekkor folyt el a magzatvíz. Az asszonyt rendőri közreműködéssel egy munkagép vitte ki a faluból, mivel a mentő nem tudott bejutni Bakonynánára. A munkagép Nagyesztergálig haladt a hófúvásban, a várandós nő ott tudott átszállni a mentőautóba, amely kórházba szállította.

Lezárták Veszprémet

Veszprémet az autósok nem hagyhatták el, a rendőrség a 8-as út Várpalota felé vezető torkolatát is lezárta. A zord időjárás a megyeszékhely helyijáratos közlekedésben is fennakadásokat okozott. A Bakony Volán helyijáratai Várpalotán és Zircen nem jártak.

A megye végre fellélegezhetett

Több napos megfeszített küzdelem után szombaton kora estére felszabadult a megye, megszűntek az úrzárak, és már nem volt elzárt település.

Március 16-án estére kiürültek a Veszprém megyében kijelölt melegedők, mindenki hazatérhetett. Az ezt követő napokban sikerül a megyében az összes akadályt felszámolni és a két napos ítéletidő után minden visszaállhatott a régi kerékvágásba.

Mi ennek a hosszúra nyúlt összefoglalónak a tanulsága? Az, hogy mi Veszprém megyeiek összefogtunk fogni a bajban. Akkor a hó és a szél tépázott meg minket, jelenleg egy vírus tör az életünkre. Ahogy régen most is az összetartás segíthet. Csak most nem lapátokkal kell a hóból kiszabadítani a mentő- és személyautókat, hanem otthon maradni és védeni mindannyiunk egészségét.