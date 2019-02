Több mint 50 ezer látogatót várnak a 26. FeHoVára

Országos Magyar Vadászkamara élőhely-fejlesztésre és a vadászatra jogosultak támogatására fordítja többletbevételeit.

Február 7. és 10. között rendezi meg 26. alkalommal a Kárpát-medence legnagyobb fegyver-, horgász- és vadászkiállítását (FeHoVa) a Hungexpo a Budapesti Vásárközpontban, 17 országból 300 kiállító jelentkezett és több mint 50 ezer látogatót várnak – mondta a pénteki sajtótájékoztatón Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója.

Közölte, a rendezvényen a legjelentősebb gyártók és forgalmazók mutatják be fejlesztéseiket, újdonságaikat. A tavalyi jubileumi kiállítás után

idén első alkalommal rendezik meg az I. FeHoVa nemzetközi nyílt preparátorversenyt, valamint látványos, saját standon mutatkozik be az Egy a természettel nemzetközi vadászati természeti kiállítás, amelyet a tervek szerint 2021-ben rendez meg Magyarország

– tette hozzá.

Szilágyi Balázs, a FeHova kiállítás igazgatója ismertette, hogy a látogatók januártól már csak készpénzmentesen fizethetnek a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban. A helyszínen a pénztárakban vásárolt belépőjegyekért, a parkolásért, valamint a területen lévő vendéglátóhelyeken készpénz helyett érintéses bankkártyával, vagy HelloPay kártyával lehet fizetni.

Kiemelte, hogy a hagyományos programok közül idén is várhatóan nagy érdeklődés kíséri majd a többi között a trófeakiállítást, a vadászkutya fajtabemutatót, illetve lesznek programok az Akváriumnál is. A kiállítással egy időben rendezik meg a Hungexpón a Stihl Timbersports Series sportfavágó versenysorozatot és bemutatót, valamint kutyakiállítást is tartanak.

Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára elmondta, hogy az elmúlt évben a kamara 30 ezernél több vadászati engedélyt adott ki külföldieknek, a tavalyi adat szerint 65 ezer tagja van a magyar vadászok közösségének, és egyre több fiatal vadászik.

Az ágazat árbevétele évente 20 milliárd forint körüli, a vadgazdálkodás nem nyereséges üzletág – tette hozzá.

Elmondta, a vadászkamara köztestületi és érdekképviseleti szerve valamennyi magyar vadásznak, a tagság kötelező. A kiállítás azonban nemcsak az ágazati szereplőknek szól, hanem minden érdeklődőnek – fejtette ki.

Felhívta a figyelmet, hogy a kormányzati döntésekkel a kamaránál többletbevétel képződött, amit élőhely-fejlesztésre, és a vadászatra jogosultak támogatására fordítanak az országos vadgazdálkodási alapon keresztül.

Ennek összege, az önerővel együtt 1,7 milliárd forint, amelyet a vadászatra jogosultak befektetnek. Közel 600 vadásztársaság kapott támogatást az elmúlt két évben élőhely-fejlesztésre és -megóvásra, a vadgazdálkodás fejlesztését szolgáló létesítményekre és eszközökre – tette hozzá.

Dérer István, a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) alelnöke elmondta, hogy tavaly több mint 35 ezerrel nőtt az előző évhez képest a horgászok száma az országban, és mintegy 490 ezer regisztrált horgász volt.

A magyar horgászkártya bevezetéséről elmondta, hogy ennek köszönhetően közhiteles adatbázist épült ki, már több mint 300 ezren regisztráltak. A továbbiakban csak érvényes regisztrációt követően lehet egyesületi tagságot létesíteni, horgászvizsgát tenni, területi jegyet kiváltani – mondta. A kiállításon is lehet majd regisztrálni a horgásznyilvántartásba vételre és horgászkártyát igényelni – közölte.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a horgászat árbevétele évente 20-40 milliárd forintra tehető.