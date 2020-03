Felvették a kesztyűt a megyei kisboltok

Nőtt a forgalom és több helyi vásárló keresi fel a kisboltokat. Ugyanakkor a beszállítók árat emeltek, drágábban adják az árut és néhány alaptermék hiányzik az amúgy telepakolt polcokról.

– Nem zavartalan az ellátás, mert lisztet, cukrot, élesztőt nem lehet beszerezni. Hiába hívom a nagykereket nem tudják, hogy mikor kapnak. A nagybani piacon meg felverik a zöldségárakat. A krumpli például nagyon drága lett és nehéz beszerezni, a helyi termelők pedig már eladták a készleteiket. Ezért zsákkal nem adok el belőle, hogy minél több embernek jusson – meséli a nagyvázsonyi Sarki Kisboltot vezető Márics Attiláné.

Hangsúlyozza viszont, hogy a nehezedő feltételek ellenére, folyamatosan töltik fel a készleteket. Körbe pillantva a boltban megállapíthatjuk, hogy irigylésre méltó az árubőség, gondosan felkészültek a nehéz napokra. Kiderül az is, hogy a helyiek most folyamatosan és többen jönnek, mint korábban.

– Talán sokan észbe kapnak, hogy felesleges bemenni a multiba, a tömegbe, ha itt van az áru helyben – vélekedik a nagyvázsonyi kisbolt tulajdonosa. Elmondja azt is, hogy a vírushelyzet miatt egyszerre csak három személy tartózkodhat a boltban, amit szépen betartanak a vásárlók. Az eladók gumikesztyűben és maszkban dolgoznak, óránként fertőtlenítik a kosarakat, a hűtő fogantyúját és a pultot, az ajtó pedig folyamatosan nyitva van, hogy még a kilincset se kelljen megfognia senkinek.

– Mi védjük a vevőket, de hogy ki hogyan védi magát és másokat, az már egy más kérdés. A boltosok is megfertőződhetnek és akkor nem tudom, hogy ki árul majd – kérdezi a boltvezető, aki hozzá teszi még, hogy amíg bírják csinálják, ketten a kolléganőjével.

Van készlet, mert mértéktartóan vásárolnak a barnagiak

Mivel az önkormányzat által üzemeltetett vegyes boltról van szó – forrás hiányában – nem tehetik meg azt, hogy nagy árukészleteket halmozzanak fel – mondta el megkeresésünkre Horváth Zoltán polgármester, aki szerint nagyobb probléma az, hogy néhány termékből a nagykerek is kifogytak. Hiányoznak a fertőtlenítőszerek és védőmaszkok, gumikesztyűt is nagyon nehéz beszerezni.

– Azt is észrevettük, hogy a veszélyhelyzet bejelentését követően a beszállítóktól rendelt egyes termékek ára jelentősen megemelkedett. Azt a terméket, amit két hete még például 200 forint ért kaptunk, azt most 400 forintért szállítják. Ez elsősorban a zöldségekre, gyümölcsökre igaz. Mi nem emeltünk árat, hanem dupla annyiért kapjuk az árut.

Viszont a jó hír az, hogy az emberek helyben vásárolnak és még olyanok is bejönnek most a boltba, akik eddig máshova jártak. Volt olyan vevőnk, aki sehol máshol nem kapott lisztet, de nálunk hozzájutott. Annak is köszönhető ez, hogy itt Barnagon nem kezdtek el felvásárolni az emberek – emeli ki a polgármester, hozzátéve, hogy a településen jól működik az, hogy a lakosok előre jelzik az igényeiket, ezzel is segítve a zökkenőmentes beszerzést.