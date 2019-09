Megugrottak az árak: az aszály és az özönvíz sem tett jót a zöldségeknek

A forró, száraz nyár nem múlt el nyomtalanul: a termelőknek számottevő kiadást jelentett a folyamatos öntözés, ami a zöldségfélék árán is meglátszik.

Nemcsak az aszály jelentett azonban problémát, a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék, az özönvízszerű esőzés is próbára tette a gazdálkodókat. A pápai piacon szinte egybehangzóan az árak emelkedéséről számoltak be a zöldségtermesztők és a vevők egyaránt.

Borbély Gáborné elmondta, a hagyma, a paradicsom és a paprika mellett a sárga- és a fehérrépának is felment az ára, utóbbinak egészen jelentős mértékben. A nyári forróság miatt sokat kellett öntözni, ami növelte a költségeket, emellett a termés mennyisége is visszaesett az aszályos időszak hatására – ez meglátszik az árakon is. Ennek ellenére jól fogy a friss zöldség. A vevők ugyanis tisztában vannak az áremelkedéssel, ami a kisebb-nagyobb boltokban és a szupermarketekben még drasztikusabb, ezért szívesebben keresik fel a helyi piacot. A pénteki nap forgalma mindig kifejezetten erős.

Fülöp Istvánné többek között fejtett babot, fokhagymát, paradicsomot, szőlőt, uborkát és málnát hozott – mindenből egy keveset, ami a kertjükben pluszban megmaradt. Mint mondta, úgy tapasztalta, több zöldség esetében az árak a tavalyihoz hasonlóak, de tagadhatatlan, hogy hosszú volt a nyár, és öntözni is kellett. Megjegyezte, az odafigyelésnek köszönhetően nem panaszkodhatnak a termésre.

Györgyi Péter kifejtette, igazi paprikadömping van most a piacon: keresett az almapaprika, a lecsópaprika és az erős paprikák. – Vannak, akik az árakat egy kicsit sokallják, de azért viszik a zöldségeket. Annál is inkább, hiszen a szupermarketekben (az akciók kivételével) csaknem kétszeres áron lehet a paprikához, paradicsomhoz hozzájutni a piaci árakkal összehasonlítva – mutatott rá.

Az egyik helyi árus szintén szilvát, barackot és szezonális zöldséget, így paradicsomot, paprikát, lila- és vöröshagymát, fokhagymát, burgonyát, petrezselymet és sárgarépát hozott a piacra. Elmondta, elsősorban a gyökérzöldségek árán kellett jelentősen emelnie, a gyümölcsök azonban nem drágultak különösebb mértékben. – Ahhoz, hogy tavasszal kikeljenek a magok, már öntözni kellett. Sőt, előfordult, hogy nemcsak a veteményest, hanem a gyümölcsfákat is – tette hozzá. A termés azonban nem nevezhető rossznak, noha – ahogy sokaknál – zöldbab és a borsó nagyon kevés lett.

A magyar paradicsom és paprika a jelenlegi áraknál már biztosan nem lesz olcsóbb idén – számolt be a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács. Kiemelték, néhány hete még 600–800 forintos kilogrammonkénti ár alatt nem lehetett paradicsomhoz jutni, most azonban már 250–300 forintért is kapható. Az elmúlt évek árait összevetve még az árcsökkenés ellenére is többe kerül idén a friss zöldség, mint tavaly.

A friss zöldségek és gyümölcsök mellett nagy a kereslet a mézekre is. Ferenczyné Papp Zsuzsanna már hosszú ideje méhészkedik, hétről hétre különféle mézekkel várja a vevőit. Kiemelte, az akácméz mellett a vegyes és a hársméz a legkapósabb. A gesztenyeméz jótékony hatást gyakorol az érrendszerre, a bíborhereméz pedig segít a méregtelenítésben, de a repcemézet ugyancsak szívesen viszik, ahogy a propoliszt és a virágport. – Igazi kuriózum most a lépesméz, gyermekkorunk nagy kedvence. A mostani fiatalok többsége csak hallomásból vagy képekről ismeri, pedig nagyon finom, ezért sokan keresik – fűzte hozzá.

Az őszi virágokból is kimondottan nagy a kínálat a pápai piacon, ezek közül még mindig vezető helyen áll a krizantém, mely hatalmas szín- és méretválasztékban kapható.