Sokat segítheti Pápa fejlesztését a tajvani innováció

Okosalkalmazások, -megoldások telepítésével foglalkozik az ORing nevű tajvani cég, amelynek képviselői üzleti kapcsolat kialakításáról tárgyaltak a pápai városvezetéssel a napokban a városházán.

A távol-keleti üzletemberek a pápai húsgyár tulajdonosán, az ugyancsak tajvani székhelyű Chi Fu-cégcsoporton keresztül jutottak el Pápára. A tanácskozáson elhangzott: az ORing minden kontinensen jelen van, magyarországi partnerük pedig a világpiacon prémium kategóriájú, európai világítástechnikai márkaként ismert Tungsram vállalat. Az ORingnek Európában két helyszínen, Németországban és Lengyelországban van képviselete, a terveik szerint pedig Magyarország lesz a harmadik európai színterük.

– A Chi Fu volt az a cég, amely a tajvani vendégeket hozzánk közvetítette. Az ORing nevű gazdasági társaságnak garanciát jelentett a velünk való kapcsolatfelvétel során, hogy városunkban már működik egy tajvani cég, amely itt korrekt környezetben tudott üzletet kötni – nyilatkozta a papa-ma.hu-nak Áldozó Tamás, Pápa polgármestere. Mint mondta, a mostani megbeszélésen arról tárgyaltak, hogy a tajvani cég milyen megoldásokat tud kínálni az okosváros irányába történő fejlesztésekhez. Az úgynevezett okosváros programok több jellemzővel bírnak, kiemelt szerepet kap bennük például a környezettudatosság, az energiatakarékosság, nem utolsósorban pedig a helyi életminőség javítása.

– Többek között arról tárgyaltunk, hogy ezeket a fejlesztéseket komplex megközelítésben érdemes kezelni. Nemcsak egy-egy területre szűkítve, hanem olyan rendszerként, amely megtakarítást jelent a városlakók számára – hangsúlyozta a polgármester. A tanácskozáson konkrét példaként a közvilágítás „okosításáról” esett szó, és a felek megegyeztek a tárgyalások folytatásában, kijelölték a kapcsolattartókat, akik további részleteket egyeztetnek majd a lehetőségekről.

Több tárgyalási forduló után akár konkrét üzletkötés is történhet a város és a tajvani cég között. Áldozó Tamás elárulta, a megbeszélésen egy úgynevezett pilot projekt elindítására is kitértek, amelynek keretében különböző okoseszközöket telepítenének Pápán, és megvizsgálnák azok gyakorlati hasznosságát. Ez különösen fontos lehet a város számára, ugyanis az ORing a tervezett magyarországi képviselete mellett egy referenciahelyszínt is szeretne kialakítani, amely akár Pápa is lehetne. A városvezető a papa-ma.hu-nak úgy fogalmazott, keresik az együttműködési pontokat a tajvani cég által kínált lehetőségek között, hiszen a város mindenképpen komplex rendszer kialakítását tervezi, amelynek számos eleme lehet, és ezek lakossági, illetve városüzemeltetési célokat egyaránt szolgálhatnak.

A pápai városházán tartott megbeszélésen a Tungsram képviselői is jelen voltak.