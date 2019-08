Szigorú szabályozás vonatkozik a gomba gyűjtésére, árusítására

Furcsa év az idei – legalábbis gombász szempontból. Nem mondható, hogy a nyáron sok gomba termett, de azt se, hogy kevés.

A lehullott eső eloszlása annyira változatos volt, hogy nemcsak régiónként alakultak ki aszályos vagy vízzel jobban ellátott területek, de akár egy erdőn belül is meg lehet tapasztalni a szélsőségeket. A gombászás „népsport”, de jó, ha tudjuk, hogy az erdei termékek adásvételét is rendeletek szabályozzák. Ezek egyrészt a pénzforgalom átláthatóságáról szólnak, másrészt a fogyasztók egészségét védik. Hivatalosan jelenleg 62 gombafaj árusítható.

Külön szabályok vonatkoz­nak a saját felhasználásra, illetve az árusítás céljára gyűjtött gombára.

– Ma Magyarországon az erdei melléktermékek, így a gomba gyűjtését is az erdőtörvény szabályozza. Állami tulajdonú erdőben bárki gombászhat, aki ehhez kedvet érez, akkor, ha az erdőgazdálkodó ezt külön meg nem tiltja. Rendszerint vadászszezonban vagy különleges erdészeti munkák végzésekor zárnak le erdőterületeket, esetleg korlátozzák az erdő látogatását.

A leggyakoribb, hogy napnyugtától napkeltéig nem lehet az erdőben tartózkodni, de vannak társaságok, amelyek konkrét időintervallumokat ad­nak meg. Ezeket a kéréseket tartsuk tiszteletben, ezt tudomásul kell venni – mondta el lapunknak Kelli Lajos, a Veszprémi Piac- és Vásárcsarnok gomba-szakellenőre.

Egy nap egy ember két kilogramm erdei gombát gyűjthet saját használatra. Aki eladna, arra külön szabályok vonatkoznak, annak számos kritériumnak kell megfelelni.

– Aki eladásra gyűjtene, annak őstermelőnek kell lennie, és rendelkeznie kell a gazdálkodó szervezet gyűjtési engedélyével. A gyűjthető mennyiséget megadhatja a gazdálkodó is, de van őstermelői limit is, ami szerint hetente egy fő a kiadott területen legfeljebb 50 kilogramm terméket gyűjthet és értékesíthet piacon vagy vásárcsarnokban. Az 50 kilogramm nem gombafajtákra vagy termékféleségekre vonatkozik, hanem az összes gyűjtött termékre.

Ha máshol szeretne értékesíteni, akkor szüksége van egy gombaszakellenőri bizonyítványra is. Föld alatti gombák gyűjtéséhez a gyűjtőnek és kutyájának is vizsgát kell tenni, és külön engedélyre van szükség az erdőgazdálkodótól. Ezenkívül szabályozzák a gyűjthető fajokat, ezek méretét, a gyűjtés idejét, érettségét. Vannak általános szabályok is, melyeket tiszteletben kell tartani, és minden gombára vonatkoznak. A túl fiatal vagy túl öreg termőtesteket nem szabad begyűjteni – tette hozzá Kelli Lajos.

A rengeteg szabály elsősorban a fogyasztót védi, hiszen minden ehető gombának van mérgező párja. A piacon árusított gombát a szakellenőr bevizsgálja, és kiszűri, elkobozza a nem árusítható, vagy étkezésre alkalmatlan tételeket. Fontos tudni, hogy a gomba gyorsan romló élelmiszer, szellős, hűvös helyen kell tárolni, és lehetőleg már a vásárlás vagy gyűjtés napján feldolgozni.