Vodafone újdonságok Veszprémből

Hajdu Péter 2005-ben kezdett el dolgozni a társaságnál, 2010-ben üzletvezető-helyettes lett, majd 2012-ben átvette a Vodafone Magyarország Zrt. veszprémi márkaképviseletének a vezetését.

Értékesítőként is sokat tett az ügyfelek elégedettségéért, ezt fontosnak tartja vezetőként is. Kollégáival azon dolgoznak, hogy a hozzájuk betérők jól érezzék magukat. Az ügyfelektől érkező minden észrevétellel foglalkoznak és azokból okulva, változtatnak, így volt ez a nyitva tartással kapcsolatban is. A kollégákkal átbeszélték és finomhangolták a lehetőségeket, ma már optimális a nyitva tartásuk: hétfőtől-péntekig délelőtt 9-től 18 óráig várják az érdeklődőket Veszprémben.

A képviselet-vezető beszámolt arról is, hogy a Vodafone megbízásából készített felmérésből kiderült, hogy a 16-37 éves hazai internetezők 52 százaléka hetente néz online videós tartalmakat és korlátlan adatmennyiség esetén 46 százalékuk online filmek, videók nézésére használná a mobilinternetét. Sőt, a közösségi oldalakon is a harmadik legnépszerűbb a videónézés. Az ügyfelek átlagosan 20 percet videóznak naponta és ennek jelentős részét Wi-Fi-n teszik. A Vodafone ezért alakította ki az új Red Live és Live+ díjcsomagokat, hogy igazán szabadon, Wi-Fi kapcsolat nélkül, útközben, mégis aggodalommentesen lehessen videókat nézni.

A Vodafone májusban elindította első állandó, élő 5G bázisállomását Zalaegerszegen, majd felavatta a budapestit is. Ezek a társaság saját frekvenciáját használják, nem tesztengedéllyel működnek, de a kereskedelmi 5G szolgáltatásra még várni kell. Ugyanakkor forradalmi innovációknak ad majd teret a felhasználói élmény, az ipar vagy éppen az okos városok digitális átalakulásában. Az 5G egyik legfontosabb tulajdonsága a lenyűgöző sebesség, ez meghaladhatja az akár egy gigabit per szekundumos elméleti maximumot is. Például egy HD minőségű film kevesebb mint egy perc alatt letölthető lesz.

Megtudtuk, a Vodafone Magyarország tervezi a UPC Magyarország felvásárlását, ennek engedélyezéséről az Európai Bizottság dönt majd, előreláthatóan még 2019 nyarán. Amíg nincs meg a szükséges versenyhatósági engedély a két társaság ugyanúgy, mint eddig, egymástól függetlenül, versenytársakként működik a magyar piacon. A felvásárlást követően viszont a Vodafone országos szinten képes lesz a mobil mellett innovatív vezetékes szélessávú és televíziós szolgáltatásokat is nyújtani.

Az egyik konkurens vállalat, a DIGI május végén megjelenő új mobilszolgáltatását Hajdu Péter nem kommentálta, de azt elmondta, hogy a Vodafone már húsz éve folyamatosan fejleszti hálózatát. 3G és 4G kültéri országos lakossági lefedettsége közel teljes, emellett a rendkívül gyors adatátviteli sebességet nyújtó 4G+ szolgáltatása több mint 200 településen érhető el, köztük Veszprémben is.