Különleges helyszínnek nevezte Tihanyt Rácz András, az Agrárminisztérium államtitkára, aki méltatta a természetvédelmet érintő összefogást az önkormányzatok, a polgármesterek, az egyházak, az országgyűlési képviselők részéről.

– A nemzeti parkok az ökoturizmus legnagyobb letéteményesei a 750 létesítménnyel, melynek felét valamelyik nemzeti park igazgatósága működteti. Ezeket a helyeket évente 1,6 millió látogató keresi fel, melynek harmada a BfNP-hoz érkezik.

Elhangzott, Tihanyban alakult meg hazánk első tájvédelmi körzete, valamint geoparkja, Bakony-Balaton néven. A falu Európa-diplomás terület, és a félsziget ikonikus növényének „újjáélesztése” érdekében Levendula Ház látogatóközpont működik. A nemzeti parkok igazgatóságainak feladata túlmutat a védett fajok és élőhelyek megőrzésén, őrzik a hagyományos gazdálkodási módokat, a régi népszokásokat.

Az első levendulatövet Bittera Gyula (gyógynövénytermesztő, vegyészmérnök - a szerk.) hozta Tihanyba, a Csúcs-hegyre 1924-ben. Ez a növény, melyet New Yorkban, a tőzsdén is jegyeztek, sokkal jobb minőségű olajat adott, mint a híres francia termék.

A levendula ma ismét reneszánszát éli. Kontrát Károly országgyűlési képviselő méltatta a rendezvényt kísérő összefogást és Bittera Gyula munkáját. Üdvözölte, hogy a kezdeti egynapos esemény kéthetesre bővült, nagy élményt ad mindenkinek, így gazdag kulturális, gasztronómiai, sportprogramjai.

Tósoki Imre polgármester aláhúzta a hagyományokat, az innovációt, majd kiemelte, az idei az első olyan levendulaszüret és -lepárlás, amikor oltalom alatt álló, eredetvédett olajat állítanak elő Tihanyban. Létrejön a levendulatanács, melynek tagja lesz az apátság, az önkormányzat és egy helyi civil szervezet képviselője, számítanak a BfNPI részvételére is.