Kitört a háború, fertőzés ütötte fel a fejét egy veszprémi iskolába és pusztító tűzek jellemezték 2022 második hónapját Veszprém megyében, természetes, hogy a sok-sok hír közül ezek érdekelték olvasóinkat a legjobban.

10. Oroszország megtámadta Ukrajnát, a légicsapások után megindult a szárazföldi támadás is (videók)

Oroszország támadást indított Ukrajna ellen, helyi idő szerint hajnali öt óra tájban, a fővárosból, Kijevből és több ukrán nagyvárosból számoltak be helybeliek arról, hogy robbanásokat hallottak.

9. Gyalogosgázolás: mégis, kinek a felelőssége?

Hogyan kell megközelíteni a kijelölt gyalogos-átkelőhelyeket? És hogyan kell áthaladni rajtuk? Ki a felelős azért, ha gázolás történik? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestük a választ, amikor megkérdeztük az illetékeseket.

8. Hatalmas tűz pusztított Hajmáskérnél

10 hektáron égett a nádas és az aljnövényzet Hajmáskérnél. A tüzet megfeszített munkával oltották el a pétfürdői, balatonfűzfői és veszprémi tűzoltók, akikhez berhidai kollégáik is csatlakoztak. Az oltásban 28 tűzoltó és 8 gépjármű vett részt.

7. Kiégett a templomtorony Ajkán, megszólalt egy szemtanú

Kigyulladt és kiégett a római katolikus templom tornya Ajkán, a tósokberéndi városrészen. Bakos Frigyes római katolikus esperes megkeresésünkre arról beszélt, hogy a tűzről szombaton este azonnal értesítette a veszprémi érseket, aki a helyszínre ment, és az oltás végégig ott is tartózkodott. Az esperes tudomása szerint a tüzet egy futár vette észre, aki értesített a tűzoltókat.

6. Veszprémben ebédelt, az inotai hőerőműben forgat Mel Gibson

Csoda nap a Fricskában, nálunk ebédelt Mel Gibson! - posztolta közösségi oldalán a népszerű veszprémi vendéglátóhely.

5. Fertőzés tombol a veszprémi iskolákban?

Durva hírek kaptak szárnyra a Dózsa iskola kapcsán: egyesek szerint valamilyen fertőzés miatt be is zárt egy időre a megyeszékhely egyik népszerű intézménye. Utánajártunk mi történt.

4. Miért gyújtotta fel magát az idős ember?

Január 31-én egy 74 éves férfi benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta magát, égési sérüléseibe a helyszínen belehalt. Az eset miatt tűz ütött ki a Veszprémi Járási Hivatal első emeletén. Érezni lehetett a szomorú hangulatot a faluban, ahol élt a 74 éves férfi. Azonnal tudta mindenki, kivel történt a tragédia, ami mélyen megrázta őket. Elmondták, az illető mindenkinek segített, sokat dolgozott, gyümölcsöt, zöldséget adott annak, akinek nem volt.

3. Kigyulladt egy BMW Veszprémben (videó)

Kigyulladt egy parkoló BMW típusú személyautó Veszprémben, egy hipermarket parkolója mellett, az út szélén február 16-án. Aki csak tudott, segített az oltásban, a közeli étteremből és a benzinkútról is mentek segíteni, egy férfi a benzinkutast (a tűzoltókészülékkel együtt) autóval vitte a lángoló BMW-hez. Az arra járók sokáig azt hitték, hogy ülnek az autóban, mert szólt a duda, és annyi füst volt az utastérben, hogy nem lehetett belátni, ezért is törték be az autó ablakát.

2. Holtan találta meg az eltűnt berhidai férfit a kutató-mentő kutya

Holtan talált meg egy 57 éves berhidai férfit Aisa, a Veszprém Megyei Kutató-mentő Szolgálat fekete labrador kutyája Berhidánál, egy pataknál február 14-én. A férfi boltba indult hétfőn reggel, majd autóját hátrahagyta, amit a családja hazavitt. A kutya a férfi otthonánál vett szagmintát az illető ruhájáról.

1. Gázolás történt Veszprémben, mentőhelikopter szállította el a sérültet

Elütött egy 49 éves nőt egy 21 éves nő Skoda Fabia típusú autójával Veszprémben, a Bajcsy-Zsilinszky utcában zebrán február 3-án. A nő életveszélyes koponyasérülést szenvedett, mentőhelikopterrel szállították a győri kórházba. Az utat lezárták, a gázolás a rendőrség épülete előtt történt.