október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokk

1 órája

Minden szülőt figyelmeztet az édesanya! Általános iskolás lányokat kergetett egy férfi Pápateszéren

Címkék#biztonság#Pápateszéren#garázdaság bűntett#édesanya

A bakonyi kisfalu lakóit sokkolta a hír, miszerint egy helyi férfi egy 12 és egy 14 éves kamasz lányt üldözött az egyik utcában. A fiatalok szerencsére a buszmegállóig tudtak menekülni, ahol segítséget kértek – így tragédia nem történt, de a pápateszéri rém tette mély nyomot hagyott bennük.

Veol.hu

A lányok édesanyja a Facebookon írta meg a történteket, és arra kérte a helyieket, hogy vigyázzanak gyermekeikre. Mint kiderült, a pápateszéri rém nem először keltett riadalmat a faluban – több lakos is beszámolt arról, hogy korábban autókat rongált meg, kiabált, sőt, tüzet is gyújtott az udvarában, nemrég pedig kivonult hozzá a TEK is.

Pápateszéri rémület: kislányokat üldözött egy férfi
A Pápateszéren élő férfi nem ismeretlen a rendőrség előtt
Forrás: blikk.hu

A pápateszéri rém félelemben tartja a helyieket

– Közveszélyes ember, aki nem lehetne köztünk – írta az édesanya, aki rendőrségi feljelentést is tett. A kamera-felvételek és tanúvallomások alapján az ügy folyamatban van. A lelki megrázkódtatáson túl az egyik lány menekülés közben elesett, vérzett a térde, fájlalta a kezét és a könyökét. 
A helyiek szerint a Simon nevű férfi pszichés problémákkal küzdhet, azonban nincs hivatalosan gondnokság alatt, és papíron „nem beszámíthatatlan”. Ez viszont komoly aggodalmat kelt a közösségben, hiszen így szabadon mozoghat a településen. Egy kommentelő, aki közbiztonsági szakemberként mutatkozott be, kiemelte:

– Amit tett, az a Btk. szerint garázdaság, ami bűncselekmény. A köznyugalom védelme érdekében intézkedni kell. A pápateszéri lakosok most abban bíznak, hogy a hatóságok nem söprik a szőnyeg alá az ügyet, és végre megoldás születik a falu biztonsága érdekében. Az üggyel kapcsolatban kerestük Wölfinger Béla polgármestert, amint válaszol, cikkünket frissítjük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu