– Óvodásokkal, nagyobb gyerekekkel és felnőttekkel, összesen mintegy huszonöten indultunk útnak Bakonytamásiból Mikulás-túrára. Szerencsések vagyunk: ha Fenyőfő felé tartunk, mi pár kilométer megtétele után elérhetjük az ősfenyvest. Még a hó is esett, így még hangulatosabb díszletet biztosított a természet a kiránduláshoz, az előre megszervezett programokhoz. Futóversenyeket tartottunk korosztályonként, rövidebb szakaszokon. A Mikulással is összemérhették erejüket e téren a kisebbek. Egyik hívőnk ugyanis jelmezt öltött a lurkók kedvéért. El is fáradt, ezért elhullajtotta az erdőben a csomagjait. Legalábbis ezt a történetet játszottuk el, így mondtuk el a gyerekeknek, miért nekik kell az ajándékaikat megkeresni. Finnül is beszélt hozzájuk a piros ruhás, én pedig lefordítottam szavait, mivel a finnországi testvérgyülekezetünkkel tartott kapcsolat során már egy kicsit megtanultam ezt a nyelvet. Aztán körbe álltunk, énekeltünk, mindenki áldást fogadott és adott tovább – sorolta Szakos Csaba, a Bakonytamási Evangélikus Egyházközség lelkésze. Azt is megtudtuk tőle, hogy mindenki kapott ajándékot, persze a gyerekek nagyobb csomagokat.

– Örömöt adni és kapni egyszerre szükség és boldogság, ezt élhettük át és tapasztalhattuk meg közösen. Ismét sokan éltek a meghívással és közösen kitörölhetetlen élménnyel gazdagodhattunk. Miklós püspök is Jézustól tanulta, hogyan érdemes szeretni. Közösségünk is tőle tanulva, a szeretet útján jár, érezve, hogy jó együtt tanúbizonyságot nyerni összetartozásunkról – mondta el Szakos Csaba lelkész, aki hálás túravezetőiknek, annak a helybelinek, aki maga készített Mikulás-zoknikat az ajándékcsomagoláshoz, és azokért a felajánlásokért, amelyek révén azokat megtölthették. S így a gyermekeknek örömet szerezhettek.