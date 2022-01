10. Vonattal ütközött össze egy autó Pápánál

Egy Balatonszentgyörgy és Győr között közlekedő Helikon InterRégió személyvonattal ütközött egy személyautó Pápa térségében november 6-án.

9. Újra élettel telik meg a volt gyermekkórház épülete



Megkezdődött a volt gyermekkórház épületének felújítása az EKF-programban. A megújult térben új közösségi funkciók és mozgásművészeti csoportok kapnak helyet.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

8. Nemesvámosról származik az ország karácsonyfája

November 21-én, vasárnap kora délután vágták ki Nemesvámoson azt a körülbelül 18 méter magas ezüstfenyőt, amely idén az ország karácsonyfája lett.





7. Botrányosan viselkedett egy férfi a veszprémi kórházban, becsületsértéssel vádolják



Becsületsértés vétsége miatt emelt vádat a Veszprémi Járási Ügyészség egy férfi ellen, aki a veszprémi kórházban tanúsított botrányos magatartása miatt vele szemben intézkedő rendőrt sértegette.

6. Halálos vonatgázolás történt Várpalotán

Halálra gázolt egy embert a vonat Várpalotán, a vasútállomáson november 24-én. Informátorunk elmondta, hatalmas dudálásra és fékcsikorgásra figyelt fel az állomáson, amikor megállt egy szerelvény, és hirtelen lekapcsolta a lámpáit is. A vonatról az utasokat leszállították, mindenki az állomáson várakozott. A hangosbemondón közölték, késésre lehet számítani.

5. Koronavírus-fertőzésben elhunyt az Év veszprémi mentőse



Hatalmas veszteség érte Veszprémet, az egészségügyet november 30-án. Elhunyt Wlassics Katalin mentőorvos, aki a betegellátás területén végzett kiemelkedő szakmai munkájáért az Év Veszprémi Mentőse elismerést kapta meg idén májusban a közgyűléstől, a megyeszékhelyen. A kitűnő orvos a frontvonalban dolgozott, rengeteg életet megmentett.





4. Tűzoltók, mentők, rendőrök érkeztek a veszprémi iskolához, kiürítették az épületet



Kiürítették az Ipari Szakközépiskola épület Veszprémben november 16-án, ahová nagy erőkkel érkeztek a szirénázó mentők, tűzoltók és a rendőrség. A kémia szertárban kevés mennyiségű ammónium-nitrát került a levegőbe, majd füst keletkezett, ezért kezdett működni a tűzjelző készülék.

Forrás: Kovács Erika/Napló





3. Nem csak egy holttestet találtak a rendőrök a meztelenül vezető férfi leégett, dörgicsei házában

Miután feltételezhetően megölte a feleségét és felgyújtotta a házukat, Cs. Gábor anyaszült meztelenül beült a volán mögé, majd elrántotta a kormányt és Nemeskeresztúrnál frontálisan ütközött az arra haladó autóval.

2. Megdöbbentő bejelentést tettek a tudósok: nem csak a Földön élnek emberek

Visszatérő kérdés, hogy a Földön kívül is van-e élet. A tudósok egy csoportja most azt állítja, hogy nem csak kezdetleges formájú, hanem a mienkhez hasonló, nagyon is fejlett élőlények lakják az univerzumot.





1. Hármas karambol – Halálos baleset történt Alsóörsnél

Halálos közlekedési baleset történt Alsóörsnél a 71-es főúton november 11-én.

Forrás: Kovács Erika/Napló

Egy BMW típusú autó haladt a 71-esen Alsóörs irányából, szemből pedig Opel Astra és egy Toyota. Az Astra szeretett volna balra kanyarodni, azonban nekiütközött a szemből érkező autónak, majd a Toyotának is.