- Ezzel a fejlesztéssel méltó és 21. századi körülményeket tudunk biztosítani a nálunk tanuló diákoknak - mondta Pap Máté. - A fejlesztés elsősorban a gépészet ágazatban, a műszaki területen tanulókat érinti.

Megtudtuk azt is, hogy a kivitelezés egy év alatt zajlott le: tavaly januárban kezdődött, míg a műszaki átadásra márciusban kerülhet sor. A műszaki átadás megkezdődött, jelenleg az esetlegesen felmerülő hibák javítása tart. Ugyanakkor 300 millió forintos eszközbeszerzés is lezajlott, a következő hetekben érkeznek a tan- és informatikai eszközök.

A centrum tervei szerint egy-egy egységet a májusi vizsgaidőszakban megnyitnak a diákok előtt, viszont teljeskörűen 2022 szeptemberében nyílik meg a hely. Kiderült az is, hogy napelempark is épült a Jendrában, és elektromos autók töltésére alkalmas töltőállomás is igénybe vehető majd a jövőben.