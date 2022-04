Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója köszöntőjében arról beszélt, nagy szükség volt már a felújításra. – Legutóbb akkor beszéltem itt, amikor közel tíz éve arról próbáltam meggyőzni a szülőket és a tantestületet, hogy a településnek igenis szüksége van egy önálló iskolára, és az intézmény képes fennmaradni. Szerencsére ez így is lett, önállóvá vált az iskola és mára kinőtte magát, bebizonyította, érdemes fejleszteni – hangsúlyozta.

Pál-Gyarmati Katalin, a település polgármestere elmondta, régóta várták ezt a felújítást, mostantól szép környezetben, a mai kor kívánalmainak megfelelő körülmények között tarthatják meg az iskolában a testnevelésórákat.

– Mivel a falunak nincs nagyobb művelődési háza, a jelentős kulturális eseményeinket itt tartjuk. Örömünkre szolgál, hogy mostantól ezeknek is méltó otthona lesz a tornaterem – emelte ki.

Pál-Gyarmati Katalin fel- elevenítette, hogy 2019-ben álltak elő a felújítás ötletével Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek, aki támogatásáról biztosította őket, Szauer Istvánnal együtt. A projektet végigkísérték, segítették, most pedig közösen tekinthetik meg az elért eredményt.

Kontrát Károly kiemelte, a sikeres összefogás eredménye ez a rekonstrukció is. – Mindig mondom, úgy tudok segíteni a településeknek, ha a célokat megismerem és átbeszéljük. Szentkirályszabadján is már sok célt sikerült elérni, de bízom benne, hogy még több áll előttünk – mondta.

Hozzátette, a sport, a mozgás az egészséget és a jellemet is fejleszti. A gyerekek megtanulnak közösen, csapatban gondolkodni, szabályokat betartani, miközben élményeket szereznek. Ez a tornaterem is a közösségépítés egyik legfontosabb helyszíne lehet.

Ezt követően az iskola diákjainak műsora következett: Kránitz Réka Nagy Bandó András versét mondta el, Szabó Pál Péter fuvolaszólóval szerepelt. Hoffmann Ádám Petőfi Sándor egyik költeményét szavalta el, míg Bacchioni Robert kürtjével muzsikált.

Széplaki Zoltán, az iskola igazgatója zárásként körbevezette az egybegyűlteket a megújult teremben és arról beszélt, mostantól szebb, jobb és biztonságosabb környezetben mozoghatnak, sportolhatnak az odajáró gyerekek.