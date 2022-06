A tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet udvarán már tavasszal elültették azt a három japáncseresznye-csemetét, amely a programban részt vett, az intézmény segítségével született gyermekek felé jelent tiszteletadást. Hétfőn a társaság cégvezetője, Ágoston Dorottya oklevelet adott át ez alkalomból az intézmény ügyvezető igazgatójának, Török Attilának, akivel együtt emlékplakettet helyeztek el az egyik facsemete mellett. A családias ünnepség hangulatát fokozta, hogy arra a közelmúltban született gyermekeket és a programban részt vett szüleiket is meghívták.

Ágoston Dorottya elmondta, hogy az idén első ízben életre hívott programban hét hazai meddőségi centrum vett részt, így 294 fát ültettek a 10 millió fa alapítvány erdősítési programja keretében szerte az országban. – Ezzel elkötelezettségünket fejezzük ki azon családok iránt, akik meddőségi kezelésnek köszönhetően részesültek gyermekáldásban. Így fejezzük ki hálánkat azon orvosok iránt is, akik az édesanyákat segítik ebben a csodálatos küldetésben. Reméljük, hogy hagyományteremtő lesz a program, hiszen a családok örültek a lehetőségnek, szép gesztusnak tartották. Azt gondoljuk, hogy egy új fa új életet szimbolizál, és kifejezi az elkötelezettséget, amit a jövő generációja, a környezet fenntarthatósága iránt érzünk. A tapolcai, Török Attila professzor vezetésével működő intézményben egyértelműen látható, hogy a meddőségi problémákkal hozzájuk forduló családok gondozása terén példaértékű, áldozatos munkát végeznek a kivizsgálások, kezelések és a gondozás során is – mondta a cégvezető, és elismeréssel szólt a meddőségi problémákkal küzdő családtagokról, akik számára nagyon nehéz és hosszú az út, amely végén megszülethet a gyermekük. Hozzátette, hogy a tapolcai centrumban nagyon magas színvonalon folynak a kezelések, ott nem csak a gyermek születése a cél, hanem a dolgozók tartják a páciensekkel a szoros kapcsolatot a gyermekek születése után is. Ez reményt adhat azoknak, akik még az út elején állnak – mondta Ágoston Dorottya, és átadta Török Attilának a faültetésről tanúskodó oklevelet, valamint emlékplakettet, amelyet az egyik fa tövében helyeztek el.

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Török Attila arról beszélt, hogy az intézmény dolgozói számára a legnagyobb öröm látni munkájuk eredményességét, a gyerekeket, akik születéséhez hozzásegíthették a családokat. – Hozzánk, itteni orvosokhoz nem akkor jönnek a páciensek, ha betegek, nekünk az jelent örömet, ha elhozzák a gyermekeiket. Régebben babatalálkozókat szerveztünk, amelyeken részt vettek azon családok, akik tagjait az intézetben kezeltük. Mivel a legutóbbi ilyen eseményen már 1200-an voltak és most 5500 gyermeknél tartunk, ezt a találkozót sajnos már nem tudjuk megrendezni. Munkánkat nagyban segíti a kormány, a korábbiakhoz képest sokkal több támogatást kapnak a meddőség kezelési programok, fejlődött az intézmény – mondta a professzor.