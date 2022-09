-Nagyon örülünk ennek a fejlesztésnek- hiszen Balatonfüred az aktív turizmus tekintetében is megkerülhetetlen desztináció szeretne lenni, mondta Holczer András, Balatonfüred alpolgármestere

Princzinger Péter, a BalatonBike365 projekt vezetője, az Magyar Kerékpáros Szövetség elnöke kiemelt, nincs a Balatonnál az ittenihez hasonló, minden igényt kielégítő központ. A beruházást Uj Róbert, az épületet üzemeltető cég tulajdonosa is méltatta. Az átadáson részt vett mások mellett Burgyán Péter, a BalatonBike365 Port kerékpáros központ üzemeltetője, a Balaton Bike Tour társalapítója és Kosler Zoltán önkormányzati osztályvezető is.

Mint ismert, a Balatonnál elsőként Balatonfüreden építenek kerékpáros szolgáltató központot, mely a Kisfaludy strand közelében, a Balatoni Bringa körön helyezkedik el, derült ki a keddi alapkőletételen. A BalatonBike365 program keretében létrejövő balatoni kerékpáros fejlesztésekhez az 1,2 milliárd forint uniós támogatást a Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ), a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és a Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciuma nyerte el. Ebből 96 millió forintba kerül a 100 négyzetméteres balatonfüredi BalatonBike365 Port szolgáltató központ, melyet Harangvölgyi András, a program észak-balatoni szakmai vezetője kezdeményezett. A munkát tavaly október elején kezdték meg. Az építéshez az önkormányzat biztosított telket, és alakította ki a parkot, zöld területet. Az átadáson 60 kilométeres távot, gyönyörű Balaton-felvidéki környezetben Badacsonyig tekernek el a megjelentek.