A városi képviselő-testület szeptemberi ülésén fogadta el a parkolási rendelet módosítását. Veszprémben novembertől is három parkolási zóna lesz, ugyanakkor mindháromban emelkednek az eddigi díjak. A sárga zónában 200 forintot, a zöldben 320 forintot, míg a pirosban 480 forintot kell fizetni a következő hónaptól (az eddigi díj 160, 240 és 360 forint volt). A minimális várakozási idő mindhárom zónában 15 perc. Újdonság, hogy novembertől a piros zónában szombatonként 7 és 12 óra között is fizetni kell a parkolásért. Ahogyan erről lapunkban már beszámoltunk, az eddigi fizetőparkoló övezet októbertől három helyszínnel – Kádár utca, Almádi út, József Attila utca – bővült, mindhárom a zöld zónába került.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A VKSZ Zrt. közölte, megoldást vártak a kertvárosi és belvárosi övezetben lakók, mert egyre nehezebben tudnak megállni, leparkolni a saját lakóhelyük, otthonaik közelében. Ezért döntöttek úgy, hogy új utcákat vonnak be a fizetős parkolási övezetbe. Novembertől hat utcában kell fizetni, ahol eddig nem: Móricz Zsigmond, Hóvirág, Nárcisz, Victor Hugo, Búzavirág, valamint a Toborzó utca – valamennyit a legolcsóbb, sárga zónába sorolták be. Fontos információ a közlekedőknek, hogy ezekben az utcákban nem helyeznek ki parkolóautomatákat, az autósok csak sms-sel vagy a VKSZ Zrt. honlapjáról előre megváltott, 30 perces parkolójeggyel vagy bérlettel egyenlíthetik ki a parkolási díjat. Az újonnan bevont – Móricz, Hóvirág, Nárcisz, Victor Hugo, Búzavirág, Toborzó – utcákban lakók egy darab kedvezményes, 12 ezer forintos éves, lakossági bérletet válthatnak, amelyet akkor is megvehetnek, ha a lakóhely szerinti ingatlanhoz udvar is tartozik, hívta fel a figyelmet a VKSZ Zrt.

A közgyűlés által elfogadott előterjesztés több utca és parkolási övezet zónabeosztását is módosítja novembertől. A Bezerédi utca, a Vörösmarty tér, valamint a piacnál és az SZMT-székháznál lévő parkolók a zöldből a piros zónába kerültek át, ahogyan az eddigi sárga zónás Galamb utcát is a legdrágább övezetbe sorolták. A legolcsóbb övezetből a zöld zónába került át a Bajcsy-Zsilinszky utca, a Mártírok útja, a Muskátli utca, a nyugdíjasháznál lévő parkoló, a Vitéz utca, a Széchenyi István utca és a rá merőleges Reguly Antal utca.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A zöld forgalmi rendszámmal felszerelt elektromos járművel közlekedők eddig ingyen parkolhattak, novembertől ez is változik: ezeknek az autósoknak a piros zónában már fizetniük kell, a zöld és sárga zónákban azonban továbbra is ingyenesen parkolhatnak.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A VKSZ Zrt. azt is közölte, évente átlagosan ezerrel nő az autók száma Veszprémben, és a jelenlegi infrastruktúra nem alkalmas arra, hogy a folyamatosan növekvő számú gépjárműveknek parkolóhelyet biztosítson. Ezért bővítik a parkolók számát: összesen 873 új kocsiállást alakítanak ki a következő időszakban. Hozzátették, az egyetem területén mélygarázs, az egykori gyermekkórháznál parkolóház épül. A Kádár utcában a nagy területű felszíni parkolót már használatba vehették az autósok, és a tervekben szerepel a vérellátó mellett, a kórház közelében új parkolók kialakítása.