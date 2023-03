Az önkormányzattól kapott tájékoztatás szerint beruházásukban készül el két zebra a gyalogosközlekedés biztonságosabbá tétele érdekében, egy a bakonybéli út kereszteződésénél, egy a benzinkút közelében. A városon átvezető – nagy forgalmú – 82-es számú főút két pontján létesítenek kijelölt gyalogátkelőt, a településnek azon a részén, a Damjanich utcától délre, ahol eddig nem volt ilyen, ugyanakkor jelentős számban közlekednek itt is nap mint nap tehergépjárművek is. Az erre járó gyalogosok száma ugyancsak nőtt, ez is indokolja a fejlesztést, amit a lakók igényeltek.