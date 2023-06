Tölgyesi József, a Veszprémi Szemle alapítója Hadnagy László pedagógusi tevékenységét mutatta be, felidézve, hogy 1946-ban kezdett el tanítani Gyulafirátóton. Az eseményen a Hadnagy-család több tagja is részt vett. Simányi Zsuzsanna, Hadnagy László unokahúga személyes emlékeit és családi történeteket idézett fel, valamint a családról és rátóti házukról készült fotókat ajándékozott a helytörténeti gyűjteménynek. A megemlékezés zárásaként a Hadnagy László által létrehozott és nevét viselő helytörténeti gyűjteménynél elhelyezték az emlékezés koszorúit, virágait. A város nevében Porga Gyula és Katanics Sándor, a városrész önkormányzati képviselője helyezett el koszorút. A rendezvényen levetítették egy filmet is, amelyben egykori diákok, munkatársak emlékeztek vissza Hadnagy Lászlóra. A filmet Juhász Attila, a Gyulafirátóti Művelődési Ház munkatársa készítette.