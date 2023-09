Az olvasónk által említett félpályás útlezárás egész pontosan a Nagytó és az Avar utca közötti szakaszt érinti. Az úttestet már több mint egy hónapja felbontották a víz-főnyomóvezeték és a kiágazások cseréjének, teljes rekonstrukciójának szükségessége miatt. A nagy forgalmú úton, ahol autóbuszok is közlekednek, az elavult közműrendszer tette szükségessé a cserét. Jelenleg még az utca páratlan oldalán folynak a munkák, a szintén javításra szoruló aszfaltburkolatot bontják, helyette új készül hamarosan.

A félpályás lezárás azonban továbbra is marad még, úgyszintén a jelzőlámpás irányítás is, hiszen a fenti munkákat a páros oldalon is elvégzik.