A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére. A Refiben az esemény keretében idén is be lehetett pillantani a különböző tudományterületek titkaiba. A szórakoztató, inspiráló előadásokon, kísérleteken keresztül minden korosztály megismerkedhetett a tudományos kutatás számos új eredményével. A pápai iskola 2013 óta vesz részt az országos programban, s mint Ferenczi Alpár igazgatótól megtudtuk, idén is érdekes és látványos programokkal készültek.

Fotó: Haraszti Gábor/ Napló

– A Kutatók Éjszakája a tudományok ünnepe, melyen a fizikai, kémiai és biológiai kísérletek kerültek előtérbe, ilyen többek között a hőtan, a hangtan, az elektromosságtan, a színes, szagos kémia, a mikroszkopizálás. Emellett mindig hívunk előadókat is, idén Varga-Umbrich Károly, a gimnázium fizika tanára tartott beszámolót a franciaországi fúziós reaktornál (ITER) tett tanulmányi útjáról, őt követte az exrefis, cambridge-i doktorandusz fizikusnak, Varga- Umbrich Eszternek a mesterséges intelligenciáról szóló érdekfeszítő előadása. A rendezvény Somosi István, Mészáros Péter és Tálos János bemutató kísérleti showjával zárult, mely rengeteg látogatót vonzott a késői órákban – mesélte az igazgató.

A nagyszerű esemény ismételten bebizonyította, hogy a természettudományok titkai mindenki számára tudnak érdekesek és megfejthetőek lenni.