A Főnix Színjátszó Egyesület N. Horváth Erzsébet rendezésében előbb Sümegen, majd Tapolcán mutatja be a Kettétört életek című művet két felvonásban. A darab zenéjét Szijártó János írta, aki az általa vezetett Yesterday zenekarral működik közre a műben.

A Yesterday zenekar egy magyar blues-rock formáció, ám májusban kissé eltérnek megszokott stílusuktól

Fotó: Yesterday zenekar

A blues-rock formáció ezúttal némileg eltér megszokott stílusától, és még két vendégelőadóval is kiegészül a május végén bemutatandó produkcióra. A Yesterday angol és magyar nyelvű dalokból álló repertoárjában a saját szerzemények mellett többek között ZZ Top-, AC/DC-, Hobo Blues Band-feldolgozások is szerepelnek. Szívesen vállalnak azonban közreműködést rendezvényeken, akár néhány dal megszólaltatásával, vagy háttérzene biztosításával, de az önálló koncertek és az utcazenélés is működésük részét képezi. Ezúttal egy komolyabb hangvételű darab zenéjét adják. A Kettétört életek cselekménye valós eseményeken alapul. Egy fiatal, sikeres építész életének azt az 1953-tól 1972-ig tartó szakaszát mutatja be, amikor a kommunista rendszer nemcsak a szabadságától fosztotta meg, hanem elszakította élete szerelmétől, a fiatal színésznőtől. A történet valós, és külön érdekesség, hogy a zenét szerző újságíró, lapunk munkatársa, Szijártó János Nehéz idők rögös útján című könyve adta a forgatókönyv alapötletét. A zenekar tagjai: Szijártó János (gitár, ének), Végh Zoltán (basszusgitár), Pálosi Dániel (ütőhangszerek), és hozzájuk csatlakozik az első ízben május 24-én Sümegen, a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban bemutatandó darabban Kása B. Tímea (ének) és Tóth Péter (ütőhangszerek).