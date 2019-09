Két gyereket is kimentettek egy felborult vitorlásból Almádinál

Pénteken kaptak riasztást a vízi mentők, miszerint a Balaton keleti medencéjében a 100 kilométer/órás szélben felborult egy vitorlás, a háromfős legénység a vízbe esett.

Göncz Bertalan Keneséről egy öregebb 420-as vitorlást vitt át vízen Almádiba – írja közösségi oldalán a Balatonhelp. A hajó legénysége rajta kívül egy 15 éves lányból és egy 11 éves fiúból állt, akik szintén nem voltak teljesen tapasztalatlan vitorlázók.

Körülbelül 800 méterre voltak a céljuktól, amikor megdöbbenve tapasztalták, hogy elkezdett esni az eső, és komoly zivatarfelhő tornyosul felettük, aminek 10 perce még nyoma sem volt, és viharjelzés is csak elsőfokú volt még. A szél felerősödött, egy ráfújásnál a hajó elkezdett felfutni, és kitörött a kormánylapát. Nem sokkal ezután a vitorlás felborult és az árbóc az iszapba fúródott. Ekkor már bőven voltak 100 kilométer/órát megközelítő ráfújások is, és az eső is porzott a vízen, ezért Bertalan a gyerekeket a hajó szélárnyékába küldte, hogy biztosan kapjanak levegőt.

Ezután a férfi a svertbe kapaszkodva, a hajó szélén állva a Balatonhelpen keresztül értesítette a vízimentőket. Szerencsére a vízirendészet egy hajója pár száz méterre volt tőlük a bejelentéskor, ezért 30 másodperccel azután, hogy megkapták rádión az értesítést, már meg is látták őket, és mire mindhármukat kihúzták a vízből, a Rupert is odaért.