Rohamkocsi felszereltségű mentőautót kaptak a vízi mentők

Mintegy negyven millió forintért vadonatúj, a legkorszerűbb berendezésekkel felszerelt mentőautót vehetett át a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) csütörtökön. A vételt 31,5 millióval Gattyán György üzletember cégcsoportjának alapítványai támogatták, aki átadta a jármű kulcsát Bagyó Sándornak, a VMSZ elnökének Balatonfüreden, a Vitorlás téren, csütörtökön. A többi pénz közadakozásból tevődött össze.

Nemes Tamás, a Docler cégcsoport kommunikációs vezetője méltatta a társadalmi összefogást vezető cégcsoportot, majd Bóka István, Balatonfüred polgármestere nagyon fontosnak nevezte a Balaton-régiónál a köz-, az egészségügyi-, és a vízbiztonságot. – Mindig hálás vagyok, ha valaki a magánvagyonából a társadalomnak jelentős forrásokat ad, közölte, majd külön kitért a vízbiztonságra, amiben kiemelt súlya van az egyéni felelősségnek, a szabályok betartásának.

Gattyán György, a Docler cégcsoport alapítója rámutatott, alapítványaikon keresztül több mint tíz éve segítenek. Így diákokat laptopokkal, sporteszközökkel, és táborokat is szerveznek nekik. Nyáron a legjobbnak tartják, hogy mentőautót adományoznak a vízi mentőknek, ami adott esetben gyors, szakszerű ellátást ad. Büszkén beszélt a VMSZ első mentőautójáról Bagyó Sándor elnök, aki 20 éve 28 kollégájával kezdte meg a mentést. Járműparkjuk 13 mentőhajóból áll, ebből kettő sürgősségi ellátásra is alkalmas, és mindez most kiegészülhet a szárazföldi mentéssel. Félve tette közzé a mentőautó beszerzését érintő felhívást a közösségi oldalon márciusban.

– A csoda megtörtént, 31,5 millió forint érkezett egyik pillanatról a másikra Gattyán György üzletember jóvoltából. Az elnök elismerően szólt a többi segítőről is, nekik köszönhetően a járművet a legkorszerűbb lélegeztető géppel is felszerelték, amit Bujdosó Mátyás, egy szőlőbirtok képviseletében adott át neki. Pápai György, az Országos Mentőszolgálat orvos-igazgatója szavaiból kiderült, évente külön készülnek a balatoni nyári szezonra. Megerősítik a járműparkot, személyzetet, mentőhelikoptert működtetnek Balatonfüreden, Sármelléken, ha kell, a budapesti, pécsi gépet is riasztják. Gyermek roham-, és mentőorvosi kocsi is van a tónál. Veszprém megyében két mentőmotort is működik nemsokára, növelik a mentőgépkocsik számát, mentési pontokat hoznak létre, hogy mindenhova elérjenek 15 percen belül. Ezt egészíti ki a legújabb, rohamkocsi felszereltségű mentőautó, ami Ábrahámhegyról indul, és hívásra a mentésirányító riasztja. Az orvos-igazgató méltatta, hogy az üzletember Magyarország mentését támogatja.

Révész Máriusz kormánybiztos szerint a járvány pozitívuma a társadalmi összefogás. A legnagyobb felajánlónak nevezte Gattyán Györgyöt és cégcsoportját, amely 500 millió forint értékben segítette a vírus elleni küzdelmet, 1100, darabonként 200 ezer forintért laptopot ajánlott fel diákoknak az online oktatáshoz, és 750 gyermeket táboroztat.

A kormánybiztos kiemelte, a multik itthon mintegy 30 milliárd forinttal segítették a védekezést. Szerinte a turizmus idehaza átalakul, sokan a külföld helyett itthon és aktívan pihennek. Ebben alapvető a biztonság, a most átadott rohamkocsi, ami a szezon után ott segít, ahol szükséges lesz. Böröcz István, a füredi Turisztikai Egyesület és a Yacht Club ügyvezetője kérdésünkre elmondta, dübörög az északi part, rengeteg a rendezvény, és kiemelten fontos az egészségügyi biztonság.