Veszprém megyei temetőkből loptak, elítélték őket

Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a bíróság azt a két férfit, akik értékes vázákat loptak megyénk temetőiből is. A bíróság összesen több mint egymillió forintos vagyonelkobzást rendelt el a vádlottakkal szemben.

Az ítélet szerint a székesfehérvári, sírkőkészítéssel foglalkozó S. Imre (50) közel tíz éve barátja volt a későbbi bűntársának, a Polgárdiban élő S. Lajosnak (46), aki segédmunkásként dolgozott nála. Még 2017 tavaszán megállapodtak abban, hogy S. Lajos a temetőkből gránitvázakat fog lopni, amelyeket majd S. Imre továbbértékesít a síremléket állítóknak.

Ennek a történetnek az volt az előzménye, hogy a sírköves már 2015 tavaszán látott üzletet a lopkodásban. Amikor ismerőseivel az év áprilisában Győrbe utazott BMW-jével más ügyben, hazafelé benézett a mezőörsi temetőbe, ahonnan két gránitvázát tulajdonított el. A továbbiakban is eljárt portyázni: megfordult Hárskúton, Ősiben, Berhidán is, hogy csak megyénk temetőit említsük. Igazán „nagyüzemben” barátja dolgozott, aki 2017 tavaszától másfél éven át háborítatlan gyűjtötte a 20-25 ezer forintot érő vázakat, darabjáért ötezer forintot kapott a vállalkozótól. Balatonfűzfőn (de máshol is) olyan sírokról is ellopta a vázákat, ahol az eljárás során nem tudták beazonosítani az elhunytakat. Máshol hónapok teltek el, mire a hozzátartozók felfedezték a sírcsonkítást.

A vádlott, akinek volt már ügye az ajkai bíróságon, megfordult többek között az epelényi, a monostorapáti, a szentkirályszabadjai, a nagyvázsonyi, a berhidai, a márkói, a hajmáskéri, a gyulafirátóti és a balatonkenesei temetőben is, miközben előszeretettel lopkodott Fejér megyében is. Meglehetősen jövedelmező volt a „másodállása”, ugyanis a vállalkozótól összesen félmillió forintot kapott. (S. Imre az eljárás során befizetett a rendőrség számlájára 548 ezer forintot vagyonelkobzás biztosítására. Úgy buktak le, hogy az egyik temetőben szemmel tartották őket, és felírták autójuk rendszámát. – M. A.)

A Veszprémi Járásbíróság előkészítő ülésén jogerős döntés született. Kisebb értékre, bűnszövetségben, üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal, temetőben a halott emlékére rendelt tárgyra elkövetett lopás bűntette, illetve vétsége miatt mindkét vádlottat öt évre felfüggesztett két év börtönre ítélték, és másfél évre eltiltották őket a járművezetéstől. Mindkettőjüket kötelezték a károk megfizetésére, továbbá a bíróság vagyonelkobzást rendelt el: ez az összeg S. Lajosnál 707 ezer forint, míg S. Imrénél 439 ezer forint.