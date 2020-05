A megszokott rendben és nyitvatartással működik a veszprémi vásárcsarnok

A járvány előtt megszokott rendben és nyitvatartással működik a veszprémi vásárcsarnok és az iparcikkpiac.

Az áruellátás folyamatos, és az utóbbi napokban egyre több friss, hazai portékát kínálnak a termelők és a kereskedők: a gyümölcsök között hazai eper, a zöldségeknél magyar paprika, paradicsom és uborka is kapható – mondta Bellovics Istvánné, a Veszprémi Piac és Vásárcsarnok vezetője. Hozzátette, kedden és pénteken már nyitva van az iparcikkpiac, ahová minden korábbi bérlő visszatért, és a megszokott kínálattal várják a vevőket.

A vásárcsarnokban a helyben sütött péksütemények mellett őstermelők portékái is kaphatók: ők kedden és pénteken árulják a gyümölcsöket, zöldségeket. Ezekben a napokban széles a kínálat palántákból – paradicsom, paprika –, valamint egynyári virágokból.

Bellovics Istvánné kiemelte, a vásárlók ingyenesen tudnak parkolni, a járványhelyzet miatt azonban továbbra is több óvintézkedést be kell tartani a piacra érkezőknek: a maszkviselés a vásárcsarnok épületében és a külső árusítóhelyeknél is kötelező. Viszont nincs életkorhoz kötött vásárlási sáv: így bárki a számára megfelelő időpontban vásárolhat a piacon. A csoportvezető felidézte, amíg érvényben volt a piacon az idősávos vásárlás, addig kilenc óra előtt többször volt zsúfolt a csarnok. A korlátozás nélküli nyitvatartásnak köszönhetően egyenletesen eloszlanak a vásárlók a nap során és nem kell tumultusra számítani.

A piacon ismét dolgozik a gombaszakellenőr, így aki az esősebb időjárásnak köszönhetően egy eredményes gombászás után meg akar győződni arról, hogy ehető fajtákat szedett, kedden és pénteken 5.30 és 13.30, valamint szombaton 5.30 és 9.30 között teheti ezt meg. A csarnokban 33 asztalbérlő árul rendszeresen, ezenkívül 20-25 őstermelő kínál idényjellegű árut, az üzletek és a pavilonok száma 24, míg az iparcikkpiacon 26 kereskedő árusít – mondta Bellovics Istvánné, aki megjegyezte, pünkösdhétfőn zárva tartanak, azonban keddtől ismét a megszokott időben várják a látogatókat.